南市府祕書長吳欣修 接掌營建署

2018年02月23日 04:10 中國時報 曹婷婷 、 張理國 ／綜合報導 ／綜合報導

內閣改組傳言不斷，昨內政部長葉俊榮證實，已商請台南市府同意，由台南市府祕書長吳欣修接任營建署長。預計，3月1日吳欣修將北上接任。

昨傳出吳欣修將北上接任營建署長消息時，吳仍低調表示，先前曾接到徵詢，但強調一切以中央說法為準。57年次的吳欣修為成大都市計畫所畢業，台南縣府時期從基層做起，在前縣長蘇煥智任內頗獲重用，曾任原台南縣府城鄉發展局長，縣市合併後，被任命為台南市府都發局長，賴清德市長任內，他一路從都發局長拔擢接副祕書長，去年9月，賴市長成了賴院長，原祕書長李孟諺接下代理市長，吳欣修升市府祕書長。

賴清德接閣揆後，南市府多位「台柱」多次被點名入閣，吳欣修因過去在賴麾下職掌南鐵地下化、維冠大樓重建等重大市政推動，備受賴揆賞識。此外，台南市副市長張政源也傳出可能延攬入閣，接下交通部次長。

吳欣修身段柔軟，賴在台南市長任內，大刀闊斧執行南鐵地下化，屢次面對群眾抗議，任都發局長的吳欣修站在第一線，但從不正面與群眾槓上，向來掛著招牌微笑、耐著性子安撫，被讚許EQ高，賴在台南市長任內遇到開發難題，吳欣修都跳下來逐一排解。

葉俊榮昨表示，上月25日約見吳時，特別詢問他對都更與國土規劃看法，也對吳在台南市城鄉建設與規劃經驗深表肯定，希望借重其專業與經驗，全力協助地方政府共同推動都更與國土計畫，作為擔任營建署長第一要務。

他說，「人親土親」是上任以來最核心的施政理念，他相信吳欣修是一位既專業又接地氣的好首長，也期待新署長為營建業務帶來更多新氣象。

(中國時報)