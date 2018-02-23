初選抹黑 黃偉哲妻淚訴委屈

2018年02月23日 04:10 中國時報 萬于甄 ／台南報導 ／台南報導

民進黨台南市長黨內初選越打越激烈，參選人之一的黃偉哲陣營22日召開記者會改打夫人牌，由妻子劉育菁現身，哽咽淚訴丈夫自爭取市長提名以來所受委屈，期盼選戰能回歸台南良善的價值。

黨內激烈拚戰 攻訐不斷 民進黨台南市長初選民調時程逼近，各參選人陣營為拚初選過關，放話、攻訐不斷，連黨主席蔡英文也看不下去，甚至說出「若有惡意攻擊的實證，不排除取消初選資格」等重話，希望遏止隔空抹黑、謠言滿天飛的情況。

黃偉哲陣營21日預告22日將召開記者會「讓外界看清楚誰才是抹黑者」，但昨天記者會卻改打「夫人牌」，由發言人郭國文及市議員邱莉莉陪同黃偉哲妻子劉育菁出席。劉育菁淚訴，黃偉哲投入參選的1年多來，遭受許多抹黑和攻擊，讓她相當心疼與難過。

劉育菁不捨的說，「自己買咖啡喝，有錯嗎？勤儉，有錯嗎？」，黃偉哲的長輩、她的長輩一直以來都提醒他們勤奮的價值，勤儉也是台南鄉下孩子的特色，抹黑、攻擊、黑函不應該成為台南的文化。

選舉負面亂象 盼能終止

劉育菁感謝民進黨中央看見台南初選的負面選舉亂象，身為教育工作者的她，期盼選戰能回到台南正向良善的價值觀，讓台南有向上提升的機會。黃偉哲陣營則表示，相關抹黑的事證已彙整交由黨部處理，不再對外公布。

「咖啡事件」源起於今年1月6日民進黨台南市長初選6位參選人參加完電視辯論後，顏純左競選團隊在LINE官網發布黃偉哲拿走別人咖啡的烏龍爆料，顏純左為此道歉。黃偉哲妻子昨說「買咖啡有錯嗎？」顏純左陣營對此回應表示，該事件2月初雙方已在黨中央開過協調會，事情也告一段落，如今再被提起，不多做回應，只希望大家能用政策獲得選民支持。

(中國時報)