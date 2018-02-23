謝立功向宋致歉 盼整合迎戰

國民黨基隆市黨部22日上午舉辦新春團拜活動，基隆市長參選人謝立功（右二）、議長宋瑋莉（右三）等人皆出席。（李其樺攝）

友善列印
中國時報
／基隆報導

國民黨基隆市黨部22日上午舉辦新春團拜活動，基隆市長參選人謝立功、議長宋瑋莉、介文汲等人皆出席，但宋瑋莉卻當場宣布辭去國民黨基隆市黨部主委，謝立功也為初選民調風波當面向宋道歉，並強調會再當面向宋議長請益，請她擔任競選總部重要職務，宋瑋莉則強調一定會協助謝，但擔任什麼職務不是重點。

宋瑋莉表示，過年前已和國民黨基隆市黨部辭去主委一職，階段性任務已經完成，她強調，國民黨一定要團結，沒有分裂的本錢，這次國民黨基隆市長初選期間，民進黨不停見縫插針，因此國民黨一定要組成銅牆鐵壁，讓對手沒有見縫插針的機會，期盼國民黨在大團結的氣勢中贏得年底選戰，為基隆市民贏回一片藍天。

對於謝立功當面道歉是否接受，宋瑋莉表示「接受啊！為什麼不接受？」稱許謝立功「知錯能改」，又改口說，也沒有什麼錯不錯的，都是誤會一場。被問到過年期間是否和謝會晤商談未來選戰，宋雖未回應；但對於未來是否願意幫謝立功輔選，宋瑋莉強調，一定會協助謝，但強調擔任什麼職務不是重點。

謝立功則說，感謝宋瑋莉禮讓，他才有機會參選，對於先前烏龍民調風波，他澄清，當時有些誤會，也有些錯誤解讀，現在誤會都已經澄清了，「如果因為這些誤會造成宋議長困擾，願意在此致歉。」說完，謝立功當場向宋瑋莉鞠躬致歉，宋也善意回應起身和謝握手。

事後謝立功受訪表示，個人仍希望宋瑋莉繼續擔任市黨部主委，由於宋議長德孚望眾，且是黨內在市議員從政位階最高的龍頭，他會再找時間和宋議長當面請益，邀請宋擔任競選總部重要職務。基隆市黨部指出，過年前2、3天確實接到宋瑋莉提出辭呈，但黨中央有慰留，現無法得知是否准辭。

另外，謝立功說，介文汲在基隆的時間看起來不長，卻讓大家留下深刻印象，這段期間他特別懇託介大使出任競選總部發言人，獲得介欣然允諾，未來希望借助介文汲擔任大使的國際觀，讓基隆市更向上提升。

(中國時報)

初選抹黑 黃偉哲妻淚訴委屈 家族跨藍綠 立場反差大

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。