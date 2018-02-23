謝立功向宋致歉 盼整合迎戰

2018年02月23日 04:10 中國時報 李其樺 ／基隆報導 ／基隆報導

國民黨基隆市黨部22日上午舉辦新春團拜活動，基隆市長參選人謝立功、議長宋瑋莉、介文汲等人皆出席，但宋瑋莉卻當場宣布辭去國民黨基隆市黨部主委，謝立功也為初選民調風波當面向宋道歉，並強調會再當面向宋議長請益，請她擔任競選總部重要職務，宋瑋莉則強調一定會協助謝，但擔任什麼職務不是重點。

宋瑋莉表示，過年前已和國民黨基隆市黨部辭去主委一職，階段性任務已經完成，她強調，國民黨一定要團結，沒有分裂的本錢，這次國民黨基隆市長初選期間，民進黨不停見縫插針，因此國民黨一定要組成銅牆鐵壁，讓對手沒有見縫插針的機會，期盼國民黨在大團結的氣勢中贏得年底選戰，為基隆市民贏回一片藍天。

對於謝立功當面道歉是否接受，宋瑋莉表示「接受啊！為什麼不接受？」稱許謝立功「知錯能改」，又改口說，也沒有什麼錯不錯的，都是誤會一場。被問到過年期間是否和謝會晤商談未來選戰，宋雖未回應；但對於未來是否願意幫謝立功輔選，宋瑋莉強調，一定會協助謝，但強調擔任什麼職務不是重點。

謝立功則說，感謝宋瑋莉禮讓，他才有機會參選，對於先前烏龍民調風波，他澄清，當時有些誤會，也有些錯誤解讀，現在誤會都已經澄清了，「如果因為這些誤會造成宋議長困擾，願意在此致歉。」說完，謝立功當場向宋瑋莉鞠躬致歉，宋也善意回應起身和謝握手。

事後謝立功受訪表示，個人仍希望宋瑋莉繼續擔任市黨部主委，由於宋議長德孚望眾，且是黨內在市議員從政位階最高的龍頭，他會再找時間和宋議長當面請益，邀請宋擔任競選總部重要職務。基隆市黨部指出，過年前2、3天確實接到宋瑋莉提出辭呈，但黨中央有慰留，現無法得知是否准辭。

另外，謝立功說，介文汲在基隆的時間看起來不長，卻讓大家留下深刻印象，這段期間他特別懇託介大使出任競選總部發言人，獲得介欣然允諾，未來希望借助介文汲擔任大使的國際觀，讓基隆市更向上提升。

(中國時報)