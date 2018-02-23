家族跨藍綠 立場反差大

2018年02月23日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

台南市長初選進入倒數階段，面對黃偉哲屢成箭靶，身為鹽水國小學務主任的妻子劉育菁22日哽咽訴心痛，喊話傳承正面力量，企圖將選戰拉回正軌。事實上，黃偉哲從政以來，除了母親儼如他的分身，勤於幫他跑攤，加上深藍色彩的胞妹黃智賢廣為人知外，妻小鮮少露臉，這回市長初選，妻子多次合體公開造勢，為夫婿加分不少。

黃偉哲背後的女人不只妻子，黃偉哲的媽媽在地方更被譽為「最佳助選員」，從兒子選國代、南縣議員到立委，黃媽媽勤走基層，舉凡婚喪喜慶都看得到她的身影，在鄰里之間也傳為美談。

享有高名氣的胞妹黃智賢，則因政治傾向迥異於兄長，兄妹倆過去向來不同台，不過，黃偉哲之前因「咖啡」事件遭中傷，黃智賢第一時間就跳出來力挺，親赴立院送咖啡，手足之情不在話下。

除了與胞妹黃智賢關係備受關注，最近，從母姓的胞弟蘇紫雲，也因「2枚就可炸掉三峽大壩」一席話，受到矚目，這才讓外界得知，黃偉哲胞弟竟是軍事專家，就連堂弟黃重諺也位居總統府發言人一職。

黃偉哲說，平常手足各忙各的，過年倒是固定會回嘉義的老家團圓，就跟一般家庭一樣，沒有什麼與眾不同。

綠營人士分析，黃偉哲家人形象鮮明，在不同專業領域各自發揮，互不干擾，無形中，也是展現一種家人各自努力發光發熱的典型，雖然政治色彩不同，但3兄妹剛好都是很會讀書的代表，對於中產階級來說，有加分作用，認同感比較強烈。

不過，也有人持不同調，藉著手足政治傾向不同，抹藍黃偉哲，這種說法對於深綠的台南大本營來說，也有其殺傷力。

然而，縱使觀點不同，手足血濃於水，是不爭事實，黃偉哲幾次面對質疑聲浪，沒有刻意迴避胞妹、胞弟的話題，以自然輕鬆方式帶過，選民看在眼底，心中自有評判。

(中國時報)