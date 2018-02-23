家族跨藍綠 立場反差大

友善列印
中國時報
／台南報導

台南市長初選進入倒數階段，面對黃偉哲屢成箭靶，身為鹽水國小學務主任的妻子劉育菁22日哽咽訴心痛，喊話傳承正面力量，企圖將選戰拉回正軌。事實上，黃偉哲從政以來，除了母親儼如他的分身，勤於幫他跑攤，加上深藍色彩的胞妹黃智賢廣為人知外，妻小鮮少露臉，這回市長初選，妻子多次合體公開造勢，為夫婿加分不少。

黃偉哲背後的女人不只妻子，黃偉哲的媽媽在地方更被譽為「最佳助選員」，從兒子選國代、南縣議員到立委，黃媽媽勤走基層，舉凡婚喪喜慶都看得到她的身影，在鄰里之間也傳為美談。

享有高名氣的胞妹黃智賢，則因政治傾向迥異於兄長，兄妹倆過去向來不同台，不過，黃偉哲之前因「咖啡」事件遭中傷，黃智賢第一時間就跳出來力挺，親赴立院送咖啡，手足之情不在話下。

除了與胞妹黃智賢關係備受關注，最近，從母姓的胞弟蘇紫雲，也因「2枚就可炸掉三峽大壩」一席話，受到矚目，這才讓外界得知，黃偉哲胞弟竟是軍事專家，就連堂弟黃重諺也位居總統府發言人一職。

黃偉哲說，平常手足各忙各的，過年倒是固定會回嘉義的老家團圓，就跟一般家庭一樣，沒有什麼與眾不同。

綠營人士分析，黃偉哲家人形象鮮明，在不同專業領域各自發揮，互不干擾，無形中，也是展現一種家人各自努力發光發熱的典型，雖然政治色彩不同，但3兄妹剛好都是很會讀書的代表，對於中產階級來說，有加分作用，認同感比較強烈。

不過，也有人持不同調，藉著手足政治傾向不同，抹藍黃偉哲，這種說法對於深綠的台南大本營來說，也有其殺傷力。

然而，縱使觀點不同，手足血濃於水，是不爭事實，黃偉哲幾次面對質疑聲浪，沒有刻意迴避胞妹、胞弟的話題，以自然輕鬆方式帶過，選民看在眼底，心中自有評判。

(中國時報)

謝立功向宋致歉 盼整合迎戰 扮領頭羊 盧秀燕盼江啟臣共屠龍

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。