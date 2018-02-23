扮領頭羊 盧秀燕盼江啟臣共屠龍

2018年02月23日 04:10 中國時報 陳淑芬 、 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

國民黨提名立委盧秀燕參選台中市長，在春節過後，盧與同黨立委江啟臣的關係是否也「春暖花開」？盧22日表示，江「仍是我心中最佳的競選總幹事人選」，目前江在國外，2人透過簡訊聯繫，江擔心外界對他有錯誤揣測，希望回國再聯絡。

國民黨中央9日公布台中市長黨內初選民調結果，盧秀燕以0.6%些微差距險勝江啟臣，盧在初選出爐後，即公開邀請江擔任競選總幹事，但第一時間未獲正面回應，2人互動及國民黨能否整合團結，備受矚目。

原台中縣區傳出有基層不滿民調結果，豐原區豐田里長劉瑞銓表示，江的民調只輸0.6個百分點，他個人認為江接任盧的競選總幹事機會應不大。他相信基於黨的團結及和諧，江會支持盧，但競選總幹事及主委，最好敦請曾任市長、縣長或議長的人士。

江啟臣20日在臉書貼出前台中市長胡志強夫妻春節到訪合照，並呼籲支持者團結支持盧秀燕，外界解讀盧江關係將「春暖花開」？盧秀燕說，她春節期間由黨部人員陪同拜訪胡志強時，在場人士協議商請由胡先出面賀年，她再走訪，比較不會強人所難。

盧秀燕指出，江啟臣仍是她心中最佳的競選總幹事人選，她在初選公布後第2天，就在黨部人員陪同下，到江的豐原服務處拜訪，沒遇到江，轉往住處恰巧也不在家，盼外界不要有過多聯想，工商社會要約見面不容易，尤其年節行程很多。江事後傳簡訊給她，對到訪表示感謝與了解。

盧秀燕表示，江非常具有民主風範，目前雖陪家人出國，仍很客氣地傳簡訊給她，並說擔心大家對他有任何錯誤的揣測，希望回國再聯絡。她將三顧茅廬展現誠意，但還是會尊重他的意見。

盧秀燕在民調公布後即積極拜訪黨內前市長及議長級人士，除前議長林仁德出國外，全都見到面。盧強調，台中市必須扮演領頭羊，競選的組織人事安排及選務節奏要與黨部密切合作，黨內要整合，請外界給她一點時間。

(中國時報)