挑戰雙北 蘇煥智3月3宣布參選

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中國時報
／綜合報導

前台南縣長蘇煥智3月3日將於台大校友會館舉辦參選記者會，22日受訪仍語帶保留未透露細節，但外界認為宣布挑戰雙北市長可能性高。國民黨眾多打算選台北市長的參選人昨天也齊聚市黨部新春團拜，形成既有「年味」又有選戰煙硝味的氣氛。

蘇煥智去年就曾透露，2018年一定會參選直轄市長，當時雖未直接說要選台北市，但外界多認為選雙北市的機會較高。他昨天接受訪問時證實3月3日要開記者會，但對於要參選哪個縣市、若黨內未提名他是否考慮脫黨參選等問題仍未鬆口，僅表示「當天會正式宣布」。

蘇煥智話鋒一轉，語重心長地說，他從年輕時代就推動台灣民主運動，如果現在這些困境造成台灣沒有前途，那就好像自己一生、一事無成一樣，變成一場空，所以才決定要出來做點事，讓社會可以再度活化、有生命、有競爭力。

蘇煥智曾擔任台南縣長9年，行政經歷豐富，將盛產滯銷、面臨被當垃圾丟棄的愛文芒果，成功外銷日本，抬高芒果身價，也爭取在後壁設立蘭花生技園區，形塑台南成為重要的蘭花生產聚落。

有意爭取國民黨提名的前立委丁守中、前陸委會副主委張顯耀等人與台大教授李錫錕，昨天同台出席市黨部活動。立委蔣萬安向張顯耀握手致意，並鼓勵加油，兩人附耳、相談甚歡，頗有惺惺相惜之意。市黨部主委黃呂錦茹表示，3月會開始初選程序，預計4月底、5月初人選出爐。

此外，陽明山花季昨天正式開跑，台北市長柯文哲表示，根據《選罷法》公布號次後就要請假，他可能會在11月8日後請假開始選。

(中國時報)

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