2年內培育獨角獸新創事業

2018年02月23日 04:10 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

行政院長賴清德昨日聽取國發會「優化新創事業投資環境行動方案」，賴揆表示，短期目標分2階段，第1階段2年內至少孕育出1家具代表性的獨角獸新創事業，第2階段則是促成至少3家具發展潛力的新創事業，在6年內成為獨角獸。長期目標為每2年都能有新創事業成為獨角獸。

「獨角獸」在新創圈中，意指在市場上有10億美元估值的私人新創公司。

打造亞洲新創中心

國發會昨日提出「優化新創事業投資環境行動方案」，方案包括了2大目標，除了每2年至少孕育1家具代表性的獨角獸新創事業外，二是未來5年，台灣的新創事業獲投資金額每年成長50億元，使台灣成為亞洲新創資本匯聚中心。

分2大階段6年達標

為了落實這2大目標，政院還推出5大政策，包括充裕新創早期資金、人才發展及法規調適、政府成為新創好夥伴、提供新創多元出場管道、新創進軍國際市場。

國發會主委陳美伶表示，在培育新創早期投資部分，將帶動天使投資、加強與創投合作、提高投融資便利性；在人才發展及法規調適部分，將培育及延攬人才、完備法規環境。

陳美伶指出，在政府成為新創好夥伴部分，則將擴大多元合作管道、促進大小企業合作；在提供新創多元出場方面，則將提高上市櫃彈性、友善企業併購新創，在第2季前檢視現行企業併購法租稅措施，並評估修法必要性。

進軍國際強化行銷

同時，將透過1000億元產業創新轉型基金，與民間共同投資轉型及併購案，預期帶動100億元的投資。此外，在新創團隊進軍國際市場部分，則將引進海外資源，協助業務拓展及強化國際行銷。

(中國時報)