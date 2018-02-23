13新創團隊 前進國際大展

2018年02月23日 04:10 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

在優化新創環境主旋律下，各單位都動起來。外貿協會將首次帶領新創團隊前進國際大展露臉，首先是下周一(26日)由副董事長劉世忠親率13支隊伍前往西班牙巴塞隆納的MWC(世界行動通訊大會)，接下來要幫助業者前進CES(美國消費電子展)、新加坡IOT ASIA，總計上半年將協助51家新創團隊與國際鏈結。

貿協更籌畫協助新創團隊4步驟作法。劉世忠說，首先是協助新創業者到國外參展，與國外團隊交流、分享經驗，其次是邀請國際知名團隊來台灣擔任新創業師(Mentor)、參加InnoVEX展，再來是希望國際團隊在台灣成立辦公室、設立培訓中心，最後則是希望引進國外加速器設點投資，以帶動潛在國外天使基金投資台灣新創團隊，培養台灣新創獨角獸。

貿協規畫13支新創團隊將在MWC新創展區4 Years From Now（4YFN）展出。台灣團隊將以「Smart Living」(智能居家服務)為主題，展出包括智慧醫療、智慧監控、移動物聯網、網路資安及數位媒體應用等領域。團隊中不乏獲得國內外新創競賽或入選國外知名加速器培訓者，例如麗暘科技家用機器人、安盛生科排卵檢測系統、愛拍設計3D攝影機、BoT Partner聊天機器人、智慧醫療團隊-智感雲端，及物聯網資安團隊-互聯安睿資通等。貿協並將於展中辦理Taiwan Demo Day，這也是首次有台灣新創團隊登上4YFN大會舞台，介紹給國外投資人及新創團隊。

上半年還有CES展，貿協將帶領35家新創團隊前往，新加坡IOT ASIA展，會有3家赴星，合計協助51家新創團隊在國際上曝光，尋找合作機會。下半年雖無大展，但貿協也將與外館單位協助新創團隊到當地洽談與參訪。

(中國時報)