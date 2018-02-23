南山美元終身壽險 保額高保費輕鬆付

為幫助年輕人建構基本壽險保障，南山人壽推出「美滿康順2美元終身壽險」。圖為南山人壽客戶服務人員。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

為幫助年輕人建構基本壽險保障，南山人壽新推出「美滿康順2美元終身壽險」（定期給付型），在具備保險保障效果下，協助年輕人打造美滿的康順人生；由於年輕人可支配所得較低，為鼓勵提前規畫保險、減輕未來負擔，南山人壽更提供高保額或集體投保的保費折扣，讓年輕人買保單更輕鬆。

根據壽險公會統計資料顯示，2016年國人壽險平均保額約56萬元，與主計總處公布同年度國人平均所得63萬元相比，保障明顯不足，因此當意外發生時，保障不足以彌補一年不工作的收入缺口。

更令人擔憂的是，年輕族群在普遍低薪下，總想等到薪水較高時再規畫保單，不僅有時間壓力，更讓自己長期暴露在風險之中，忽略保障的重要性。

南山人壽「美滿康順2美元終身壽險」採美元收付，具10年、20年兩種繳費年限，繳費期滿終身享有壽險保障，身故、殘廢保險金除可選擇一次給付外，也可選擇分期給付，並依不同受益人彈性規畫給付比例及年期，做為家人生活費用來源或全殘的醫療照護費用；若保戶因疾病或意外傷害導致2至6級殘廢，則可豁免後續保費，保障不中斷。

以30歲男性購買南山人壽「美滿康順2美元終身壽險」為例，繳費20年期、保額10萬美元，以轉帳方式繳交保費，適用自動轉帳1%及高保額3.5%費率折扣，折扣後年繳保費約2020美元，相當於新台幣6萬元左右，平均每天不到200元，讓年輕人以負擔得起的金額擁有終身壽險保障。

為與保戶共同迎接金狗年，南山人壽即日起至3月31日舉辦抽獎活動，活動期間內成功投保新保單，即可獲得抽獎機會，投保「美滿康順2美元終身壽險」更享有雙重抽獎機會，最高可獲得8萬元的現金大紅包。

(中國時報)

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