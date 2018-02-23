春節剁手潮 國人元月狠刷2500億

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中國時報
／台北報導

國人一開年就大刷特刷，據最新公布數據顯示，國泰世華銀行上個月信用卡單月刷出480.7億，創下該行歷年元月份新高，也創下所有銀行元月刷卡新高量。另中信銀信用卡單月也刷出373億的元月新高，前幾大銀行刷卡量都大增，推估國人元月約刷卡近2,500億元，創下信用卡單月第三大刷卡量，更是史上元月最大刷卡量。

據了解，國泰世華銀信用卡刷出爆大量的原因，主要是國泰人壽保費刷卡去年底入帳日遇假日，全部順延到元月；第二應是大部分銀行的共通原因，因今年春節落在2月，民眾採購潮在元月湧現，購物刷卡金額因而大幅成長。

元月除了兩大龍頭信用卡刷卡爆量，第三大信用卡行玉山銀元月也刷出287億左右，台新銀行則以234億排名第四，台北富邦銀及花旗銀也都有逾200億的刷卡量，都是在元月罕見的高刷卡量。

每年信用卡單月最大刷卡金額通常落在6月，因5月為報稅季，6月刷卡繳稅入帳，因此，史上單月最高刷卡金額目前為2017年6月的2,951億元，其次是2016年6月的2,635億元，今年元月刷卡量在2,470～2,480億元，將是史上單月第三大刷卡量，超越2015年6月的2,425億元。

國人以信用卡刷卡付費已漸成主流，去年全年信用卡刷卡金額達2.62兆，創下新高，全年有10個月刷卡金額都突破2000億元，若從去年5月開始計算，今年1月是連續第九個月逾2000億元的刷卡量，且較去年同期大幅成長23％左右。

(中國時報)

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