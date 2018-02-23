北高公共單車險 第2季前上路

2018年02月23日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

北、高公共自行車保險，終於拍板定案!產險公會昨表示，北、高公共自行車總計逾3萬輛，保險預計今年第2季前上路，由於保費皆由各地方政府出錢，民眾騎單車上路，不必自掏腰包即享有基本的保險保障。

雖然保費由各地方政府編列預算，但北、高公共自行車的保障卻大不相同。產險公會表示，由於北部共同生活圈較大，保單涵蓋範圍包括台北市、新北市與桃園市的You-Bike，總計逾2.87萬輛、投保內容為「第3人責任險」，即騎士撞到人導致第3人受傷、死亡即啟動保險理賠，傷者可憑醫療單據申請理賠，最高上限(死亡)為200萬元，但保障不含騎士本身。

至於高雄市的公共自行車為CityBike，目前約3000多輛，產險公會表示，投保內容為「傷害險」，保障標的為騎士本人，分擔民眾騎乘公共自行車時不幸發生意外時的風險，不過，為避免不必要的理賠爭議，傷害險保單只賠付受傷住院，住院醫療日額為1000元，理賠上限為100萬元。

隨著捷運沿線發展，民眾使用公共自行車代步愈來普及，但人車爭道、險象環生，台北市政府早有規畫自行車保險計畫，礙於保險實名制、保費付擔等問題，自行車保險至少卡了4年之久，現障礙已陸續排除，每輛公共自行車保險的400元年保費，全由自行車所屬的地方政府埋單。

產險公會證實，北、高公共自行車保單今年第2季以前會完成，2張保單皆由國泰世紀產險出單，並由國內15家產險公司共保，產險公會認為，將具有示範效果，未來會有更多縣市公共自行車加入投保行列。

產險公會昨舉行新春團拜，理事長陳燦煌表示，除公共自行車保險外，今年將陸續開辦警察專業責任險、照顧服務員責任險、照顧服務機構公共意外險及無人機責任險等，皆由產險公司共保。

(中國時報)