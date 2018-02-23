2018年02月23日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

狗年開春房市旺，台中建案報佳音！為期5天的春節連假，加上晴朗好天氣，激出不少出遊、賞屋人潮，遠雄建設台中3案春節檔期累積銷售額近4億元，初2營業的總太地產銷售金額破3億元，初3、初4陸續開工的雙橡園、精銳、陸府、聚合發、坤悅、久樘等建商旗下個案也紛傳成交佳績。

文心匯逾400人次賞屋

位於台中八期全新落成、預計6月交屋的「遠雄文心匯」，春節間共逾400人次賞屋，180組家庭參加活動兼賞屋，由於鄰近中部僅此一家、吸引大量人潮消費的COSTCO，即將於6月營運的文心秀泰廣場，以及捷運G12站的美式生活圈，平均每天成交1戶，共創下約1億銷售佳績，全案銷售破9成，目前釋出精華高樓層景觀及低樓層大露台保留戶，同區新案也進場醞釀中。

「春節期間有許多返台台商下手買進，也有父母為子女置產，或是親朋好友一起來購買。」「遠雄文心匯」行銷經理錢儀峯指出，有台商在預售時購買1戶坪數較小物件，如今回台看到捷運站體已完成，年底便將試運轉，秀泰影城也將營運，讓他們決定再買進，為自己或子女置產。

清水區「遠雄之星6」在三井OUTLET PARK今年底將兌現的利多加持下，春節來客有逾300組，共40戶下訂，潛銷盛況空前，此案總戶數642戶，產品規畫22～50坪，每坪開價15萬元起，預約已破5成。

「均一價」吸引買房

北屯區於初2營業的總太「織築」接待中心規畫有紅包袋DIY活動，平均來客約7～10組，累計成交4戶；「總太2020」接待中心布置有動漫英雄館、兒童球池等設施，買氣升溫，預約破200餘戶。而總太旗下的永福地產位於北屯洲際棒球場附近的「洲際W」，釋出的「均一價革命」讓利優惠，也成功在過年期間吸引逾百組來客賞屋，累計收訂30組。

台商看上生活機能

雙橡園開發位於七期的新成屋「雙橡園V1特區」，在社區住戶親友介紹及再購下，也開出約1.5億銷售紅盤，目前101戶僅剩8戶。「中部為中小企業台商大本營，過年期間回台，有置產需求，並認同七期生活機能進而買進。」雙橡園開發經理黃權銘表示，「雙橡園V1特區」為去年底交屋的個案，之前便賣得不錯，過年期間除了台商買進，也有許多親友住在七期的中部買家，喜愛七期生活機能，同時希望與親友住在一起，因而決定購買。

(中國時報)