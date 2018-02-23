北台新屋銷售 宜蘭奪冠

2018年02月23日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

2017年北台灣新建案可售戶數與銷售率雙雙創下近3年來最佳成績，為2014年以來首度正成長，其中銷售率奪冠的宜蘭地區，去年平均銷售率高達39.32％；新北市則以38.69％，拿下亞軍；台北市銷售率雖僅32.78％，但大安區、中正區平均銷售率均逾5成，在北市排名第3的松山區也有38％。

《住展》雜誌企研室何世昌指出，北台建案平均銷售率和戶數供給量中止連3年下挫，顯示市況正脫離谷底，惟上升幅度緩慢，預期修正期還有一段時間。

在各縣市中，台北市去年釋出3548戶，銷售率約32.78％，主要受到萬華、大同、南港等蛋白區銷售表現差強人意，平均銷售率均不到2成影響。

新北市去年平均銷售率約38.69％，是北台灣平均銷售率第2高的縣市，銷售表現不俗主因區內建案讓利情況最普遍。其中銷售率最高的前五個行政區分為三重、三峽、板橋、蘆洲、新莊，銷售率均超過45％以上。

銷售率奪得第1名的宜蘭地區，去年平均銷售率約39.32％。但區內銷售市況相當極端，賣得好的建案大多是千萬左右與千萬以下的透天厝、公寓型產品；由於這類產品主要賣給當地客，而宜蘭本地自住需求穩定，所以建案往往能順利賣掉。但訴求台北客的溫泉住宅或高單價大樓，銷售狀況就不理想了。

(中國時報)