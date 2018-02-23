肥咖抓得緊 子公司買豪宅成趨勢

2018年02月23日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

2017年法人買豪宅概況

肥咖條款助威，國內法人紛紛錢進豪宅，「仁愛吾疆」、「新光芷英」、「天鑄」、「文華苑」等豪宅案，去年紛紛有本土法人以子公司方式搶進。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐指出，高資產族的不動產規畫多綜合考量稅務、公司資金運作和投資，國際肥咖條款衝擊經商人士和高資產族，讓不動產成為暫時性的避風港，吸引資金停泊。以前多以海外法人買進，但房地合一稅實施之後，轉而以本土法人轉投資子公司占大宗。

高總價豪宅買氣逐漸回穩，不少高資產族以法人名義購置豪宅，包括正新橡膠女婿以克立司投資公司1.7億買下「新光芷英」，來維爾實業買「敦南樞苑」，除了逢低買進置產之外，多半也有節稅和資產配置的考量。住商不動產企研室主任徐佳馨透露，這股投資勢力不只錢進豪宅、也紛紛投入工業廠房與買工業區土地。

房地合一稅實施後，境外法人購買豪宅的狀況一度銷聲匿跡，主要因為外資企業買賣房地產，一年內交易，獲利部分課稅稅率達45％，超過一年交易課稅稅率要35％，相較本土企業買賣房地產均為17％稅率，透過境外公司交易不動產買賣失去節稅優勢。

另全球掀起反避稅風潮，國際查稅來勢洶洶，過去設在避稅天堂的公司，交易所得恐怕都得攤在陽光下，依法課稅。張旭嵐指出，過去企業主將國外股利匯回台灣只課20％稅率，未來也可能變成先課營所稅後，再課個人綜所稅，稅負成本大增，這也是企業選擇逢低買進豪宅原因之一。

(中國時報)