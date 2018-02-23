服務加熱情 躋身房仲新秀

2018年02月23日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

無任何社會經驗，信義房屋竹北莊敬店專員曾彥儒第一份工作選擇信義，憑藉服務熱情，工作不久即在去年奪得信義新秀，締造好成績，他認為，「不論景氣好不好，市場上總是有人要賣房子、買房子，重點是要獲得信任，服務到位，就有機會成交！」

在信義房屋要躋身新秀，必須在半年內成交佣金及件數達一定成績。曾彥儒說，會選擇房仲，並投入信義房屋工作，主要有兩大原因，一是個性上本身就喜歡歷練，另是到房仲官網搜尋時，十分認同信義房屋的經營理念。

在淡大求學時，曾彥儒熱中投入公益、辦活動、甚至學習領導統御等相關社團，如竹友會、部落服務隊、淡海同舟社團負責人研習會等。他說，擔任社團社長、執行長等職務，獲得許多軟實力，如在團隊合作、溝通協調力及同理心，較能理解買賣雙方感受，加上願花更多時間為客戶服務，多能快速拉近與客戶間的距離，並獲得信任。

信義房屋講究專業及團隊共好合作，協助新人快速累積專業，加上公開透明資訊的輔助，讓曾彥儒面對客戶時，勇於表達專業意見，並展現出比一般人更認真、勤奮的特質。

從事各行各業難免有挫折，但曾彥儒總是自我勉勵、正向思考，從挫折中學習累積經驗，如他首件成交案件，付出許多心力後，有買家要買，但期望價格與賣方屋主有落差，跟屋主報價時，被罵個臭頭。

「那時心裡真得很難受！但從頭到尾服務做的夠徹底，屋主雖不清楚，但每一分努力屋主太太都看在眼裡，主動站出來為我說話！」曾彥儒表示，實價登錄後，房價透明化，公司制度也十分透明，新人只要夠努力、夠誠懇，便能獲取更多揮灑空間。

最令他印象深刻的案子，則是位於新竹自強三路一戶知名社區、總價1900萬元的大樓案。「這物件位於高樓層，室內很漂亮，但高額的裝潢費，令買方有所遲疑。」曾彥儒透露，原本屋主對他這個毛頭小伙子賣房能力抱持懷疑態度，經過互動後，變為絕對信任，期間雖同時委託不同房仲，但就是這份信任，讓屋主總是給他較多的帶看機會，有一組買方也很喜歡，談了半年，中間一度中斷，但在其鍥而不捨的溝通下，終於取得買賣雙方平衡點，促成交易。

(中國時報)