避免校園濫射 美總統突發奇想！川普好狂 想讓老師佩槍上課

2018年02月23日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

美國佛州上周再傳校園濫射案，川普總統表示，老師應帶槍上課，以保護學生安全。社群網站熱烈討論此事，有人在推特上貼出以色列教師背著步槍率領學生進行課外教學的照片，往後美國搞不好也會出現這樣的畫面。（摘自推特）

美國總統川普21日在白宮接見佛州高中槍擊案等多起校園濫射案的倖存學生與罹難者家屬。針對學生當面建議政府加強槍枝管制，川普竟回應，可考慮讓部分教師帶槍上課，「在警察趕到之前」制伏歹徒，這番言論也引起強烈反彈。

本月14日佛州槍擊案的6名倖存學生、罹難者家屬，以及1999年科羅拉多州高中槍擊案與2012年康乃迪克州小學槍擊案罹難者家屬受邀前往白宮，分享自身經歷，並要求政府加強槍枝管制。川普首先告訴他們，「我想傾聽你們的心聲…我們會實施非常嚴格的（購槍者）背景審查」，尤其是針對購槍者年齡與其心理健康狀態。

佛州槍擊案1名罹難女學生之父波拉克表示：「我的女兒身中9槍。國家辜負了我們的孩子…還要有多少學校、多少孩子遭到槍擊？」另名18歲學生齊夫則控訴，他最好的朋友在槍擊案中喪生，「為什麼購買槍支如此簡單？美國憲法第二修正案，我相信是用來自衛…但這不是自衛性武器，而是戰爭用的武器。我不懂，為什麼連我都可以購買這種武器？」

還要駁火 老師有夠忙

對此川普回應，可考慮讓教師「秘密攜帶槍械」，就像911恐攻後允許民航機空中警察攜帶武器。「如果有會用槍的教師，他們可能很快就可以解決攻擊事件。就像他（指佛州槍擊案中以肉身保護學生而喪命的美式足球教練費斯）如果有槍，就能把這件事解決掉」。

川普還稱，上述作法能「讓潛在攻擊者三思而行…攻擊平均會持續3分鐘，之後警察需要5至8分鐘才能趕到現場。如果當下有擅長用槍的教師，就可快速平息攻擊事件」。

在座有部分家屬贊同川普的建議，也有人當場反駁。1名痛失愛子的父親巴登指，老師已經夠辛苦，不應再要求他們負起對抗凶手的責任，「沒人想在學校看到老師和歹徒發生槍戰」。也有家屬指，川普的提議只會讓校園淪為戰場，讓學童成為雙方駁火下的受害者。

輿論也大肆抨擊川普的提議。英國BBC網站貼出他2016年競選總統時所發的推特：「奸詐的希拉蕊說我企圖把槍帶入學校教室，她大錯特錯」，打臉川普。還有許多教師表示，就算法律允許，他們也不想帶槍上課。

碰到屁孩 老師要忍住

還有人發現，川普會見學生時，手上拿著1張「小抄」，上面列出要詢問他們的問題，最後還註明要回應對方「我聽見了」（I hear you.）。有網友憤怒地表示，「這還需要提醒嗎？」、還有網友開玩笑稱，一旦老師真的帶槍上課，「帶槍老師vs.屁孩，老師要有很高的修養才能忍住不開槍」。

(中國時報)