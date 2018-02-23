槍桿子出美國 禁槍有影嘸

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中國時報

美國校園槍擊案屢屢發生，如果合併因各種使用槍枝的兇殺案，光在去年就奪走美國共6880條人命，比美國總統小布希發動伊拉克戰爭造成美軍近5千人死亡還要慘烈。但美國禁槍為什麼就那麼難？

大陸已故領袖毛澤東曾經說過：「槍桿子出政權」，而美國禁槍困難的最主要原因就是「槍桿子出美國」！

何謂槍桿子出美國呢？哥倫布發現新大陸後，歐洲移民開始大量移居北美，在還未擴張成北美13州初期，當時的政府公權力無法跟上開發的速度，因此當時許多州立法鼓勵個人擁槍自重，以抵禦盜賊和宵小的侵襲。因此這是美國「自然人﹞被賦予的「天賦人權」，日後順理成章的被視為是公民權的一部分。

另外，從1760年開始的抗稅運動，一直到1787年美國制憲會議結束，抗擊英國殖民政府最有利的武器就是民間擁有大批的槍枝。這也是美國憲法修正案第2條明文規定美國人民有持有武器的權利，並且可以用武器保衛自己領土的先聲。

隨著美國人口成長和移民的湧入，美國興起開發西部的熱潮。面對包含毒蛇猛獸的廣大區域和追擊印第安人的需要，在移民實邊的同時更需要以家為單位的武裝力量。在美國歷久不衰的牛仔熱和開發西部形成的勇敢、剛毅、獨立甚至浪漫被揉成了波瀾壯闊的詩卷和代表美國文化的想像，而這些也都和個人擁槍有關！

根據美國聯邦調查局公布的資料，光在去年，向聯調局提出購買槍枝所需要的背景檢查申請的美國人就高達1300萬人，以AR-15步槍約500元美金計算，如果賣掉100萬把，就是至少5億美金的市場。槍枝買賣因此成為令人垂涎欲滴的大市場，影響所及，美國步槍協會更是發展成為跨黨派支持的龐大利益團體，共和黨或是民主黨都對它忌憚三分。

歷史淵源，天賦人權，歷史上開發西部的浪漫情懷加上憲法保障，又和現實政治勢力和財團利益交織，這就是美國校園槍擊案悲劇屢屢發生，但禁槍比登上青天還難的原因。

(中國時報)

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