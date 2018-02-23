全國步槍協會 實力雄厚難撼

2018年02月23日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

美國佛羅里達州校園槍擊慘案發生一周，反槍風潮在全美遍地開花，支持擁槍的「全國步槍協會」（NRA）成為箭靶，但NRA勢力雄厚，兩黨都有押寶，讓限槍的討論與辯論始終限於紙上談兵，難以落實。

NRA在佛州槍擊後再度成眾矢之的，但NRA不僅獲擁槍基本盤支持，同時藉遊說或政治獻金，在國會甚或地方議會都有強大靠山，導致限槍法案雖喊得震天價響，卻難以過關。槍擊慘劇發生不到一周，佛州眾議院甚至略過槍枝法案，反倒通過色情片對公共衛生威脅，讓旁聽高中生和教師錯愕痛哭。

川普競選總統期間獲NRA大力背書與金援，但據「政治反應中心」資料，2016年大選NRA捐1140萬政治獻金給川普陣營，較被看好的希拉蕊陣營從NRA口袋拿到更多的1970萬美元，NRA顯然兩邊都押寶，並非獨厚共和黨。

亞利桑那州共和黨籍參議員佛恩斯坦女士與佛雷克，21日表示有意提法案，提高購買步槍（包括佛州槍手的攻擊性武器AR-15）的最低門檻，他們認為，一個年紀太小而不可購買手槍的年輕男孩，應該也不能買AR-15，至少要21歲才可到有執照槍枝專賣店買槍。但NRA立刻表明反對，稱若立法提案禁止18到20歲守法者買步槍和獵槍，就是「剝奪憲法賦予他們的自保權利。」

身心重創的倖存孩子可不這麼想，他們同受夠槍枝氾濫悲劇的約7千群眾，21日晚間齊集佛州森賴斯（Sunrise）參加美國有線電視新聞網（CNN）主辦的市政廳會議，討論反槍限槍議題，佛州參議員盧比歐上次選舉收了NRA逾百萬美元獻金，因此在會中成為箭靶。

道格拉斯中學代表卡斯奇單刀直入問他，還會不會收受NRA獻金，盧比歐不願表態，僅強調相信第二修正案。槍擊慘案當天，力保60名學生性命的女老師柯爾絲，質問魯比歐對川普要老師佩槍有何看法時怒道，「難道我現在應該接受額外訓練以保護公眾安全嗎？我應該要穿防彈背心嗎？我應該把槍綁在腿上或擺在辦公桌上嗎？」

盧比歐回應，讓教師佩槍是錯誤的想法，他也說，支持購槍年齡上調至21歲，並「考慮」支持「禁止民眾擁有高載彈量彈匣」。但對在場民眾來說，他的承諾仍然不夠。

(中國時報)