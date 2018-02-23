好用護照 台灣排名32

2018年02月23日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

加拿大金融顧問公司阿爾頓資本（Arton Capital）公布2018年「護照指數」（Passport Index）排名，亞洲國家的護照實力持續上升，其中新加坡蟬聯第1名，正舉辦平昌冬奧的南韓也躍升至首位，共享龍頭寶座。德國和日本並列第2，台灣護照則排名32。

「護照指數」是全球公認的護照即時排名系統，比較各國護照可以確保免簽或落地簽的國家數量。史上歐洲國家的護照一直占主導地位，但從2017年起，亞洲國家的護照開始崛起，該年城市國家新加坡成為第一個登上排行榜首位（得分159）的亞洲國家。

阿爾頓資本創辦人兼總裁阿爾頓（Armand Arton）表示，目前兩個擁有世界上最強大護照的國家都在亞洲，這是亞洲國家受到全球尊重和信任增強的明證。

德國和日本以得分161排第2位；丹麥、瑞典、芬蘭、義大利、法國和西班牙，以160排第3；盧森堡、挪威、荷蘭、比利時、奧地利、葡萄牙和英國以159排第4。

在華人世界，香港特區護照以146個免簽或落地簽國家排在全球的第17名，台灣（中華民國）和澳門護照均以得分123排在第32（去年台灣名次相同），大陸護照則以65個免簽或落地簽數量排在全球第65名。

(中國時報)