伊凡卡要來了 南韓紅毯相迎

2018年02月23日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

平昌冬奧將於25日閉幕。「美國公主」伊凡卡將率團出席閉幕式。南韓政府準備以超高規格接待伊凡卡，禮遇程度超過參加冬奧開幕的「北韓公主」金與正。

伊凡卡將從23日起率美國代表團訪問南韓4天。目前南韓總統文在寅伉儷已經排定會在青瓦台宴請伊凡卡，南韓外交部發言人魯圭德表示，將在禮賓安排和警衛方面提供高規格禮遇。

南韓政府將以迎接外國元首來訪才會有的最高待遇，鋪紅地毯接待伊凡卡爭取她的支持，希望爭取她能說服川普，同意讓文在寅訪問北韓。

曾在美國國務院專門研究兩韓問題的前外交官大場敏太郎說，「伊凡卡和金與正的特權與地位皆來自家族。她們各自擔任製造無數爭議之國家領袖的代表，也都善於營造正面形象吸引媒體注意。

大場進一步表示，「伊凡卡在公開場合扮演儀式性角色，透過私下對話傳達川普政府思維，這種狀況可能性最高。彭斯來訪造成的一部分傷害，伊凡卡有機會加以彌補，向外界呈現自己和文在寅相處融洽，美韓關係堅若磐石的氣氛」。美國政府官員坦言，伊凡卡可以降低一些緊張。但有評論指出，北韓正在挑撥美國與北韓，奧運結束後美韓關係能不能繼續升溫，仍有很大變數。

根據韓聯社報導，北韓在昨日通知南韓，將再度派出高官代表團參加閉幕式，由勞動黨副委員長金英哲率領。南韓總統府青瓦台同日表示，文在寅將接見北韓高官團。據推測，除了閉幕式，文在寅還會另外接見北韓高官團，雙方至少會有2次會面。據指出，金英哲不僅是美國的單邊制裁對象，也被列為南韓單邊制裁名單。但他此行訪韓旨在祝賀平昌冬奧成功閉幕，因此韓方打算接受提議，並已經就此通知美國展開具體磋商。

(中國時報)