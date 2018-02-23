霧鎖海南 萬車圍城塞14小時

受到大霧天候影響，海南境內港口仍有數萬輛汽車滯留，車陣綿延10公里。圖為海口秀英港車輛大排長龍等待出港的景象。（新華社）

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中國時報
／綜合報導

春節連假結束，不少大陸民眾亟欲返回工作崗位，但對滯留海南遊客來說，卻是「寸步難行」。受大霧影響海口各港口停航，滯留車輛昨日下午還有1萬多輛，車陣綿延超過10公里。總計輸運96萬遊客需24天，三亞飛北京機票飆漲近10倍，飆破2萬元（約9萬多台幣）。為平息民怨，海南省委書記劉賜貴及省長沈曉明也2度探望滯留遊客。

陸境內外旅遊 春節瘋海島
海島疏運出包 佛系旅遊變調

輸運96萬遊客需24天

瓊州海峽近日遭濃霧封鎖，渡輪被迫停航。海口市府表明，至22日下午4時，海口秀英港、新海港、南港正常通航，港口外道路有車輛10916輛，港區內車輛3520輛，共計14436輛等待上船，「過海車輛滯港時間長達14小時以上。」

由於等待車輛太多，從碼頭一路塞到港區外道路，這讓夜間空拍畫面看來十分壯觀，宛如一艘銀河戰艦。市內濱海大道、丘海大道等幹道全面堵塞，海口市發布緊急調休通知，初七放假，初十上班。

海口調休初十上班

不僅道路擁堵，機票也一位難求。從22至28日，三亞至北京航線的經濟艙機票均已售完，僅剩少量頭等艙和商務艙。相比於春節前能買到的經濟艙全價2530元（人民幣，以下同），現在商務艙的票價最低也要7500元，頭等艙的價格更是達到了11325元。

飛北京機票漲10倍

有陸媒報導指出，21日，多家網路購票平台顯示，三亞起飛至中國大陸多地的機票價格均破萬，一些機票甚至接近兩萬。以南方航空三亞飛往北京為例，只剩22日還有票，但需先飛到新疆烏魯木齊轉機，耗時18小時，價格為2萬315元（約新台幣9.3萬元），比非假日價格1500元暴漲10多倍。

大陸媒體抨擊，機票賣得這麼貴，航空公司有「趁霧打劫」之嫌。不過航空業人士解釋，春節三亞遊客暴增，航次並未增長，導致遊客集中返程，機票才會一票難求。

三亞市假日辦22日公布今年春節旅遊接待人數為96.69萬人次。如按單走道飛機平均150個座位計算，將96.69萬人運出三亞市，每天264架次航班客滿，最少需要24天才能運送完畢。

(中國時報)

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