人在囧途 搭帳棚夜宿馬路

2018年02月23日 04:10 中國時報 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸海南海口3個港口因霧停航，不少想要從市區前往港口搭船的遊客全部堵在路上，有遊客叫苦說，光是5.5公里路程就開了18小時，上演真實版「人在囧途」。因為堵車情況嚴重，港口附近馬路上，充斥不少遊客搭帳棚夜宿，或直接在路旁席地用餐景象。

《成都商報》報導，成都市民陳女士春節到海南旅遊，初四19日開車返家。當時離港口只有5.5公里，但從19日下午6點就開始陷入車陣，直到20日中午12點才進港，整整堵了18個小時。

由於深陷等待進港的車流中，陳女士和家人不得不在車上過夜。「我們大人基本沒睡，因為每隔1小時左右車就要移動一下，一會兒熄火一會兒發動，小朋友也睡不好，餓了就靠餅乾充飢。」

沒有裝備的人只能將就睡在車上，露營的行家則是轉換陣地，在路邊架設帳棚，甚至直接攤開棉被和睡袋，躺在車道上呼呼大睡，可見當時車輛有多長時間被困在原地無法前進。肚子餓了，有人把碗盤放在引擎蓋上，或是坐在路邊就解決了一餐。

《上游新聞》的記者也在車陣中被堵到天荒地老。「早上6點從文昌出發，到達海口城區時剛剛7點。此時等待上船出港的車輛已經排到了3公里外的丘海大道。跟隨車流一路以蝸牛的速度向前行駛，直至12點10分，只前進了500公尺左右。」

來自成都的何先生，春節開車到海南過年，也成為「滯留大軍」一員。他和家人初五上午9點從海南陵水縣出發，準備到海口坐渡輪返回成都，不過180公里左右的路程卻開了24個小時；最堵的一段是靠近港口的濱海大道，從中午堵到晚上12點。

(中國時報)