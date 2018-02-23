交通配套不足 觀光財吃不消

2018年02月23日 04:10 中國時報 李文輝

上萬車輛滯留海南，大批遊客寸步難行；「大霧鎖城」、「交通崩潰」幾乎已成海南近日寫照。而海南省委書記劉賜貴2度出面安撫堵車遊客，盼平息民怨之餘，也引發各界關注海南交通基礎設施，以及相關旅遊配套政策是否出現問題。

由於遊客滯留情況十分嚴重，海南省委書記劉賜貴、省長沈曉明21日2度出面安撫堵車遊客，並同時慰問參與疏導工作的公安、交通、市政等人員辛勞。

春節假期結束，遊客返回工作崗位，出現擁擠車潮，這在大陸其實已經司空見慣，並非新鮮事；但作為觀光大省的海南，春節期間為何會出現如此嚴重滯留車潮，恐怕值得深思。

觀光旅遊收入一向是海南政府收入的一大來源，這幾年觀光客人數更是呈現倍數成長，光是今年春節期間，赴三亞遊客就高達96萬人次。只是大批遊客湧進帶來大筆觀光財後，近年也愈來愈成為當地難以承受之重。

事實上，幾年前就有不少專家呼籲，海南應適度規範遊客及車輛的數量，當時大陸官媒《新華社》就曾引用大陸(海南)改革發展研究院院長遲福林的話稱，春節交通大堵車反映出，相關部門對入島遊形勢估計不足，未來需要出台措施加強管理和服務。

海南省公路勘察設計院院長施耀忠建議，海南旅遊熱點城市要加大基礎設施建設，及盡快出台城市管理法律法規，統籌對外來車輛管理。

此外，海南對內對外的交通基建並不完善，過海只能靠空運和海運，耗時耗力，且受天氣因素制約大，加上路況較差容易堵車。長遠來看，海南要打造國際旅遊島形象，恐怕還得逐步完善旅遊配套措施。

(中國時報)