傳劉鶴領軍 組7人財經小內閣

2018年02月23日 04:10 中國時報 李文輝∕綜合報導

香港《南華早報》報導，中共總書記習近平首席財經智囊、中央政治局委員劉鶴，傳出可能籌組7人「財經小內閣」，這是繼中央深化改革小組之後，再次組成跨越總理李克強，由習近平直接指揮內閣成員的團隊。

《南華早報》報導，劉鶴團隊將由大陸銀行和金融系統的6名經濟技術專家組成，分別是：大陸銀行業監督管理委員會主席郭樹清、證券監督管理委員會主席劉士余、中國人民銀行副行長易綱、國家發展和改革委員會主任何立峰、國務院國有資產監督管理委員會主任肖亞慶、國務院副祕書長丁學東。

報導稱，「財經小內閣」名義上在總理李克強領導下工作。但習近平可能將管理大陸經濟的大部分事項，都交付給這一團隊。

《南華早報》引述倫敦大學亞非學院中國研究所所長曾銳生的話說，習近平委派劉鶴團隊的工作「大部分會繞過總理（李克強）」；「劉鶴不會提出任何他認為習近平不會審批的方案。」盡管劉鶴團隊最終任命只會在大陸全國兩會上揭曉，但這些熱門人選已在北京決策圈流傳。

曾銳生指出，6名人選5位有博士學位，都管理過國家實體、銀行或金融服務公司。至少3人能說流利英文；有3人曾在中國人民銀行行長周小川手下工作，包括郭樹清。

大陸銀監會官員透露，郭樹清行事迅速，不會過多考慮利益集團。此一風格不僅與劉鶴有共鳴，也符合習近平用人的優先考慮。

(中國時報)