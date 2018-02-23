籲大陸盡速協商！我抗議M503航路 ICAO已讀不回

針對M503航路爭議，交通部長賀陳旦1月曾致函ICAO理事主席阿里尤，只是ICAO至今仍未回覆。（美聯社）

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中國時報
／台北報導

大陸片面啟用M503等爭議航路，引發我方不滿。外交部國際組織司司長徐佩勇昨表示，交通部長賀陳旦1月致函ICAO（國際民航組織）理事主席阿里尤的信件確定已被收到，只是ICAO依舊未回覆。

大陸1月4日片面啟用M503北上航路以及銜接的W航路，引發我方不滿。當時陸委會主委張小月與交通部民航局相關官員表明，將針對該事向ICAO反映；我方呼籲大陸依據2015年兩岸達成共識，雙方盡速展開技術性協商，解決飛航安全相關問題。

外交部昨舉行例行記者會，媒體詢問關於M503航路後續政府處理，徐佩勇透露，1月份我國以賀陳旦名義致函ICAO理事主席的信件已確定被收到。

據悉，信件內容主要再度引述「ICAO飛航服務規畫手冊」（ICAO’s Air Traffic Services Planning Manual）規定，一旦新航路改變，必須要向「關切方」（all parties concerned）協調（co-ordinated with），希望ICAO出面協調。

不過，目前ICAO尚未正式回覆台灣的訴求；而《中央社》引述知情人士消息稱，我方會持續透過友邦、友好國家持續向ICAO表達政府訴求，呼籲大陸與台灣協商。

徐佩勇強調，我國政府立場非常清楚，就是希望兩岸協商，不能單方面危及飛航安全。

另外，針對今年我國參與世界衛生大會（WHA）的推案，徐佩勇說，「今年會做得比去年更多」。他指出，推案去年就開始準備，目前持續進行，雖然推案仍然很困難，但會全力去做。

(中國時報)

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