火劫難料 命理師一家3死1傷

2018年02月23日 04:10 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

台中市22日清晨傳出民宅火災，火勢延燒猛烈釀成3死1重傷悲劇。（陳淑芬翻攝）

沒算出火劫。台中市北屯區22日清晨近5時傳出民宅火災，大火延燒迅速，70歲黃姓命理師與其兒子、兒子女友不幸葬身火窟，逃出的黃妻，上半身45％燒燙傷，這起大火造成3死1重傷的悲劇，讓親友及鄰居不勝唏噓。消防人員初步研判，火勢由1樓延燒，詳細起火原因有待調查鑑定。

據黃家親友指出，黃姓命理師夫妻育有3男1女，平日家人感情很好，在火災中死亡的兒子，排行老四，現與蘇姓女友在一中商圈因銷售服裝而相識，交往後一起經營服飾店已有5年，專賣年輕新潮服裝，生意做得不錯。

該服飾店的粉絲專頁常見黃男與女友穿自家服飾當模特兒，兩人身影既帥氣又率性。親友說，2人個性都很好相處，交往多年感情深厚，最近打算結婚，沒想到雙雙喪身火窟。好友們在臉書留言「初二還一起開開心心的聊天、一起看電影」、「與妳未婚夫在天國永遠在一起」，透露出不捨與惋惜。

精堪輿風水 曾上大陸節目

至於黃姓命理師的學生則表示，老師擅長風水地理、八字、卜卦與六壬等，曾在國內教書，並應邀到大陸上節目，為人很和善，沒想到發生這樣不幸意外。

台中市消防局昨清晨4時許獲報，北屯區1棟2樓透天民宅發生火災，緊急派遣消防人員及車輛趕往，抵達現場時，65歲黃妻已自行逃下樓，上半身約45％二度燒燙傷，緊急送醫救治，仍在加護病房治療中。

書籍助長火勢 狗兒也喪命

由於現場火勢猛烈，消防人員緊急破門攻進火場，在2樓房間內發現黃姓命理師躺在臥房內地板、旁邊還伴著1隻狗，均已死亡；另間房內有33歲的黃男兒子躺臥床邊、其蘇姓女友則靠窗旁，不幸罹難。

消防人員初步調查，起火處是數十年的透天老宅，由黃姓命理師承租與家人同住，1樓有神明廳、客廳及小廚房；2樓有2間房，屋內堆放不少書籍等易燃雜物，助長火勢快速延燒，研判火勢可能是由1樓延燒，但起火原因，有待鑑識單位會同警方共同調查。

(中國時報)