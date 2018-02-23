畢旅性侵小六女 狼師判5年定讞

2018年02月23日 04:10 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

謝姓男子9年前擔任國小導師時，竟利用畢業旅行的機會，性侵及猥褻班上年僅12歲的女學生。畢旅後，他又利用機會多次加以性侵，直到被害女學生讀高中後，因接受心理輔導才透露謝的惡行。最高法院痛斥謝罔顧師道，將他判刑5年確定。謝已遭學校解聘。

謝男2007年到2009年間擔任被害人的國小導師，2009年4月，謝趁畢業旅行之便，第1天晚上就以談心為由到被害人房內，趁其他女學生都已入睡，將她帶到廁所性侵得逞。

隔天晚上，謝再以講鬼故事為由，要求她坐在自己身邊，並用被毯蓋住2人下半身，趁同學不注意時用手猥褻被害女子下體；畢旅回來後，謝又陸續在車內、住家性侵被害人，2人還寫下「妳是我的愛」「把自己交給我」等語氣親密的交換日記。

被害人就讀高中後，閨密發現她對異性異常反感，學校輔導室會談，她才說出謝的惡行，並在家人的陪同下，向警方報案。

謝男辯稱，與被害女子是感情很好的師生，他沒有性侵對方，但謝任職的學校發現謝與女學生的交換日記，並在謝的電腦桌抽屜發現1盒已開封保險套，製造、使用日期涵蓋案發時間，被害女子證詞吻合。

歷審認為，謝寫給被害人的日記及書信，師生不倫戀的文句露骨，他意亂情亢、展露無遺，佐以其他相關證據，認定謝犯行明確，依對幼女性交、猥褻等7罪將謝判刑5年，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中國時報)