女檢槓法官2回合 男蟲仍交保

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中國時報
／彰化報導

彰化地檢署女檢察官莊珂惠2日因不滿涉違反《兒童及少年性剝削防制條例》的吳姓男子獲裁定3萬元交保，在法庭上槓上男法官陳彥志。莊抗告成功，彰化地院22日開羈押庭，檢方仍由莊女蒞庭，法官改由女法官林怡君審理，一樣裁定吳男交保，但保釋金提高為9萬元，吳母隨即向親友借金，完成交保。

彰檢襄閱主任檢察官林漢強指出，將研議是否再抗告；至於莊珂惠被法官陳彥志告發涉嫌侮辱公署公務員，檢方已分案調查。

吳男義務辯護律師何志揚表示，昨庭審過程氣氛平和，法官裁示時，被告與檢察官的情緒也都平穩。檢方無法提出被告可能反覆實施犯行的新事證，法官維持原交保裁定，並不令人意外。

30歲吳男原是送貨司機，3年來利用假帳號在網路社群主動搭訕未成年少女，幾次聊天後就假藉要找對方拍攝平面廣告，誘騙少女們拍攝裸照，他再邀約少女見面，趁機「約炮」，若少女不肯就威脅要散布裸照，逼迫就範。

部分被害少女不甘受騙報警，檢警去年8月在吳家中電腦查出5、60張少女裸照，被害人多達30多人。吳辯稱事後都有付錢，算是援交。

檢察官莊珂惠深入追查，去年8月和12月兩度聲押吳男獲准，並依違反《兒童及少年性剝削防制條例》等起訴，但兩度移審時，法官均裁定不續押。

檢警查出更多案情，本月2日第3度聲押時，法官陳彥志諭令3萬元交保，女檢莊珂惠質疑法官「是否頭腦不清楚」，雙方都動氣，陳當場指示法警「當庭逮捕」女檢，最後驚動院檢高層出面協調，才未當場移送。

案經檢方抗告成功，彰化地院昨開庭，法官考量被告歷經2次羈押、2次交保，傳喚皆能到庭，檢方所提事證無法認定被告有逃亡之虞；且被告電腦、手機遭扣後，未有試圖滅證、串證；經搜索迄今亦未再犯，無證據顯示有反覆實施犯罪之虞，裁定9萬元交保並限制住居。

(中國時報)

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