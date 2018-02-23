快遞App運毒 上班族兼差喊冤

2018年02月23日 04:10 中國時報 胡欣男 ／台北報導 ／台北報導

毒販運毒新招！戴姓男子透過物流公司的手機APP媒介，兼差快遞員送貨。年節期間送貨途中，遇到北市保安大隊路檢，因他神情緊張，員警加強盤查，在他送件的牛皮紙袋包裹內，查獲2小包海洛因。他懷疑遭利用運毒，嚇得腿軟喊冤：「我只是送快遞而已，什麼都不知道！」

28歲戴男在工廠擔任品管，每月僅約3萬多元薪水，他為增加收入，去年底自某物流公司的手機APP網頁應徵兼差快遞。該APP宣稱，「只要機車和手機，就能創造額外的收入。」並以兼差月薪1萬元，全職4萬5招募快遞員。

戴男便利用每天下班的閒餘時間兼差送貨，大年初四，他深夜接獲APP媒介派遣，至新北市蘆洲向綽號「小風」的女子收取牛皮紙袋包裹，依指示要送往台北市東區，給暱稱「葉子」的女子。

送貨途中，他於士林中正路遇警方路檢盤查。警方發現他雖無前科，但神情異常緊張，不斷向員警強調係物流APP的兼差快遞員。警方檢查行車廂，懷疑該包裹可疑，徵求其同意檢視。戴起初不願，員警表示全程均錄影蒐證，他才同意拆封。

不料，牛皮紙袋拆開後，3包裝在塑膠袋內的餅乾，其中1個明顯被拆封重新黏貼過，內有淨重0.52公克的2小包海洛因。員警當場以持有毒品罪嫌逮捕戴男，他趕緊拿出手機APP，試圖自清，但該APP並無可證明他接受派遣的送貨證明，僅有寄、收貨人的暱稱與電話。

員警撥打電話，起初沒人接聽，之後均關機失聯。警方研判戴男極有可能被藥頭利用運毒，除對他採尿送驗，也依法送辦，檢方複訊後飭回，全案由檢警追查幕後藥頭。

(中國時報)