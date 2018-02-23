史努比搭機捷 點亮桃園燈節

2018年02月23日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

2018桃園燈節首度結合全球著名的動漫主角Snoopy（史努比），從2月21日至3月4日於桃園三民公園、桃園汴洲之美橋、龜山星月橋、蘆竹竹夢橋等4大燈區展出，主燈「Snoopy In Taoyuan」設計成史努比搭乘「直達美好」的桃園機場捷運，閃亮現身桃園燈節，效果超級吸睛，歡迎大小朋友一起欣賞最萌的桃園燈節。

8公里水岸美不勝收

市府觀光旅遊局表示，桃園燈節結合值年生肖「狗」，並取得美國花生漫畫（PEANUTS）授權，與家喻戶曉的卡通明星「史努比」合作，結合桃園在地傳統特色與超萌的史努比大明星，讓大家感受桃園獨特魅力與文化。

沿著南崁溪水岸，設置長達8公里、4大主題燈區的水岸燈節，讓全台灣遊客能來桃園體驗桃園燈節的無限魅力，燈會期間每天晚間6時至10時，4大燈區全面亮燈，假日更延長展燈時間至晚間10時30分，舞台表演4區不停歇，每晚6時30分至9時30分，有來自國內外的表演團體精彩演出，累計表演場次超過上百場。

4燈區領桃喜狗提燈

主燈史努比搭配燈光與音效震撼展演，於每晚6時登場，每半小時4燈區同步展演1次，燈節期間假日下午5時起，4大燈區皆可領取狗年小提燈「桃喜狗」，每日憑桃園市民卡至活動服務台感應還可獲得限量紀念品。

民眾可從台鐵桃園站搭乘免費接駁車到桃園主燈區，也可自桃園火車站搭乘公車至各燈區周邊公車站，或自行開車至各燈區停車場後搭乘接駁車至燈區現場。

有興趣民眾可上桃園市觀光導覽網或加入「愛ㄑ桃」Facebook粉絲團、2018桃園燈節活動官網查詢，http://www.

2018lanternfestival.tycg.gov.tw查詢。

(中國時報)