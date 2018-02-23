史努比搭機捷 點亮桃園燈節

桃園燈節從2月21日到3月4日舉行，桃園市長鄭文燦（圖右六）主持開幕儀式。史努比搭乘「直達美好」的桃園機場捷運主燈「Snoopy In Taoyuan」超級吸睛（左圖）。（甘嘉雯翻攝）

友善列印
中國時報
／桃園報導

2018桃園燈節首度結合全球著名的動漫主角Snoopy（史努比），從2月21日至3月4日於桃園三民公園、桃園汴洲之美橋、龜山星月橋、蘆竹竹夢橋等4大燈區展出，主燈「Snoopy In Taoyuan」設計成史努比搭乘「直達美好」的桃園機場捷運，閃亮現身桃園燈節，效果超級吸睛，歡迎大小朋友一起欣賞最萌的桃園燈節。

8公里水岸美不勝收

市府觀光旅遊局表示，桃園燈節結合值年生肖「狗」，並取得美國花生漫畫（PEANUTS）授權，與家喻戶曉的卡通明星「史努比」合作，結合桃園在地傳統特色與超萌的史努比大明星，讓大家感受桃園獨特魅力與文化。

沿著南崁溪水岸，設置長達8公里、4大主題燈區的水岸燈節，讓全台灣遊客能來桃園體驗桃園燈節的無限魅力，燈會期間每天晚間6時至10時，4大燈區全面亮燈，假日更延長展燈時間至晚間10時30分，舞台表演4區不停歇，每晚6時30分至9時30分，有來自國內外的表演團體精彩演出，累計表演場次超過上百場。

4燈區領桃喜狗提燈

主燈史努比搭配燈光與音效震撼展演，於每晚6時登場，每半小時4燈區同步展演1次，燈節期間假日下午5時起，4大燈區皆可領取狗年小提燈「桃喜狗」，每日憑桃園市民卡至活動服務台感應還可獲得限量紀念品。

民眾可從台鐵桃園站搭乘免費接駁車到桃園主燈區，也可自桃園火車站搭乘公車至各燈區周邊公車站，或自行開車至各燈區停車場後搭乘接駁車至燈區現場。

有興趣民眾可上桃園市觀光導覽網或加入「愛ㄑ桃」Facebook粉絲團、2018桃園燈節活動官網查詢，http://www.

2018lanternfestival.tycg.gov.tw查詢。

(中國時報)

摩托車將啟炮 鹽水蜂炮有看頭

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。