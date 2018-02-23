摩托車將啟炮 鹽水蜂炮有看頭

2018年02月23日 04:10 中國時報 萬于甄 ／台南報導 ／台南報導

一年一度的元宵鹽水蜂炮將在3月1日登場，近日一座座蜂炮城已蓄勢待發，台南市代理市長李孟諺22日前往武廟參拜祈福，同時邀集全台遊客來鹽水共襄盛舉，因為「一生一定要參加一次」。

雖然春節連假結束，但鹽水家家戶戶的蜂炮城卻是進入最後準備階段，街頭隨處可見蜂炮城骨架，不少人已開始組裝，且每年都會出現許多新奇造型的蜂炮城，今年啟炮城就是摩托車造型的炮城，還有至少5萬發蜂炮的羅伊消防小英雄造型炮城，讓不少民眾相當期待，準備接受「蜂火連天」的震撼洗禮。

李孟諺表示，鹽水蜂炮獲得國際級民俗活動的肯定，今年武廟特別打造3座「狗來富．旺旺來」搭配LED的主燈，在集中施放區讓遊客體驗，「鹽水蜂炮，每個人一生中一定要體驗一次！」歡迎全台民眾屆時一起來感受鹽水蜂炮的聲光震撼。

台南市消防局鹽水消防分隊22日由分隊長沈冠泓講解體驗蜂炮的正確穿著，他建議頭戴全罩式安全帽，脖子圍上毛巾防護，並穿戴綿質厚外套、長褲、球鞋、手套，袖口和褲口都要以橡皮筋綁緊，減少遭蜂炮竄飛炸傷的機會。

由於近年來，大多數到訪遊客都有參與過鹽水蜂炮的經驗，遭炸傷的案件越來越少，不過李孟諺22日親自穿著正確的「蜂炮裝」時笑說：「上次穿已經是30年前的事」，呼籲遊客要穿完整防護裝備，才能開心又安全的體驗蜂炮活動。

(中國時報)