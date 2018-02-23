泰安櫻花季周末登場 專車接送

2018年02月23日 04:10 中國時報 陳世宗 、 沈揮勝 ／綜合報導 ／綜合報導

春櫻綻放！台中市泰安櫻花季賞櫻活動，2月24日至3月18日在后里泰安派出所登場，為便利民眾賞花，市府推出假日賞櫻巡迴接駁專車，由台鐵新泰安站至安眉路2地點接駁；另外，南投九族文化村櫻花也已盛開，日月潭周邊還有近年崛起的香茶巷等景點，已吸引不少遊客造訪。

台中市觀光旅遊局長陳盛山說，近年來因落羽松景點及櫻花盛開，泰安派出所被列入全國著名指標景點，安眉路沿線200公尺種植近百株桃紅喜氣的櫻花，是台中市最著名的賞櫻熱門景點，色澤柔美、氣氛浪漫的櫻花，將鄉間道路點綴得如詩如畫。

為避免櫻花季活動期間大量人車湧入阻塞交通，台中市府推出假日賞櫻接駁車，包括2月24、25、28日及3月3、4、10、11、17、18日，約每12至15分鐘1班，由台鐵新泰安站至安眉路兩地點接駁，歡迎民眾利用。

向來以櫻花聞名的日月潭周邊，賞櫻景點極多，以九族文化村最為知名，八重櫻盛花期剛好趕上春節假期，即日起至月底是綻開到極致的最佳賞櫻期間，美麗壯觀花海不能錯過，緊接著3月初粉紅色富士櫻將全面爆發，又是另番浪漫景緻。

魚池鄉第2個知名賞櫻據點，是新城村鹿篙地區通往埔里的投65號道路「香茶巷」，目前兩側粉紅吉野櫻約開了5分，預期本周末可開到7成。其中指標7.5公里附近花團錦簇，植株密度高，許多路過的民眾忍不住驚呼「櫻木花道」，紛紛拍照打卡。

魚池鄉第3個賞櫻據點在金龍山，從投131線16.5K處大停車場往山路走，約100公尺就開始有白色福爾摩沙櫻分布，到山上觀景亭2公里路程，總數200多棵。

(中國時報)