張善政接掌花蓮震災善款會

2018年02月23日 04:10 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

「向志工致敬公益演唱會」將於3月3日在花蓮縣文化局演藝廳熱鬧開演，除了受邀的志工們，民眾可憑手機下載的中時《翻爆》APP，免費入場。（張祈翻攝）

花蓮大地震造成4棟大樓倒塌及10餘棟的危樓，為協助災區重建、居民安置，花蓮縣政府在12日上午成立「花蓮縣政府0206震災善款管理及監督委員會」，原由紅十字總會長王清峰擔任召集委員，但她17日辭職並推薦前行政院長張善政擔任召集委員，22日召開第一次會議，張善政強調，責任重大、全力以赴。

昨首度討論救助辦法

張善政現任台灣大哥大基金會董事長，為學界、業界及政界經歷豐富的跨界人才，2012年擔任行政院政委，陸續接任科技部部長、行政院副院長，2016年臨危受命擔任行政院長，雖任期僅109天，但曾經歷維冠大樓倒塌，多次走訪災區關心災情，號稱馬政府任內滿意度最高的行政院長。

張善政卸任後在花蓮壽豐買了一塊農地、一間農舍，與妻子過著快樂農夫生活，其餘時刻就兼職興趣專長的工作，尤其傾向公益性質，照顧弱勢與年輕人創意方面，再次臨危受命，張善政說，責任十分重大，會全力以赴。

震災善款管理及監督委員會22日召開第一次會議，張善政受訪表示，首次討論面向針對3棟受災戶的救助辦法，初步規畫朝向縣府公有地異地重建，花蓮縣都市計畫是否需要變更、重建發包作業等，縣府皆應發揮最高行政效率，讓災民在最短時間恢復正常生活步調。

縣長籲各界捐款重建

花蓮縣長傅崐萁表示，感謝各界善心人士在震災期間的大力協助，目前震災善款累積達16.4億，尚未達到災後安置、復原完成的經費，懇請國內外能伸出援手，協助花蓮走過災後重建，也呼籲中央地方共同攜手，讓國難能盡速早除去陰霾，早日完成災後重建。

(中國時報)