國民黨初選 楊麗環、陳學聖今登記

國民黨桃園市長初選起跑，前立委楊麗環（中）23日下午1點將到國民黨桃園市黨部登記參選。（甘嘉雯翻攝）

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中國時報
／桃園報導
立委陳學聖（左二）則於23日中午前往 國民黨桃園市黨部登記。（甘嘉雯翻攝）

國民黨桃園市黨部連續3天進行領表登記作業，市長部分已有立委陳學聖、前立委楊麗環2人領表，預計23日12點、13點分別到市黨部登記參選，而原本傳出要角逐市長的市議員魯明哲則在22日領取市議員表格，前立委孫大千要選台北市長，前縣長吳志揚不選，僅剩前立委陳根德未現身，會不會趕在最後關頭登記？答案23日揭曉。

6人僅陳根德未表態

「決定勇於承擔，該戰就戰！絕不怯戰！」陳學聖是這次最早領表的市長參選人之一，他22日表示，23日會登記參加市長黨內初選，感謝大家的祝福，他會全力以赴。

而同樣選在最後一天要登記的楊麗環，她表示，願意作為擋下這場逆流的前鋒，也願為這場選舉拚戰到底，贏取最後的勝利，為國民黨的重生再起奮力一搏，為桃園的轉型努力不懈，為社會的安定堅持到最後。

魯明哲、吳志揚棄選

身兼國民黨桃園市黨部副主委的魯明哲原本傳出參選市長呼聲高，22日領取參選市議員表格，確認不轉換跑道；而在前立委孫大千宣布參選台北市長、前縣長吳志揚宣布不選桃園市長後，原本黨部欲協調初選的6人中，僅剩前立委陳根德未表態。

陳根德受訪時表示，他尊重主委楊敏盛的決定，對於23日會不會現身領表登記？仍不願給答案。

孫大千參選北市長

市黨部表示，市議員22日共有10人完成領表、14人完成登記，包括劉安祺（中壢區、中壢區政諮詢委員）、呂淑真（八德區、市議員）、劉茂群（八德區、市議員）、謝彰文（平鎮區、市議員）、周玉琴（楊梅區、市議員）、林政賢（桃園區、市議員）、徐玉樹（龍潭區、市議員）、陳瑛（山地原住民、市議員）、吳嘉和（中壢區、台灣石門農田水利會會務委員）、邱奕勝（中壢區、市議會議長）、李家興（楊梅區、市議員）、林正峰（龜山區、市議員）、劉俊儀（平鎮區、元培科技大學助理教授）、徐其萬（大園區、市議員）。

(中國時報)

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