彰縣營養午餐 恢復全面免費

2018年02月23日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣政府22日舉辦新春團拜，宣布營養午餐恢復全免！彰化縣長魏明谷說，離岸風場開發廠商已陸續繳納印花稅，福利將優先給小朋友。對於政策急轉彎，不少家長認為省錢固然開心，但社福資源應用在有需要的人身上；縣議員則痛批，想當然是為了選舉，質疑是政策性買票。

遭質疑錢沒花刀口上

彰化縣府2009年2月開辦全面免費營養午餐，實施7年後，2016年縣府決定排富，表示經全縣民調，高達6成以上縣民支持政策調整，認為「錢要花在刀口上」，節省下來的經費用於提升教學環境。

政策急轉彎，各學校在20日下午才收到縣府以LINE緊急通知，避免21日開學日發下3聯單，造成作業困擾，行文各學校的公文還在作業中。彰化縣約10萬國中、小學生，排富後，縣府編列營養午餐經費7億元，彰化縣教育處長鄧進權表示，恢復全免後，粗估要追加2億元經費。

福利優先給小朋友

22日，魏明谷宣布營養午餐全免，表示綠能招商已超過1兆1千920億元，去年台電投資彰化全台灣最大太陽能光電廠58億元，繳1104萬元印花稅，除夕前台電又在離岸風場決標250億元，將來也會陸續繳納印花稅5000萬元，預估未來將帶進20億元印花稅收入，減輕縣府很大的財政負擔，決定福利優先用在學童，將來也會投資交通建設。

詹姓家長說，還沒收到通知，但認為社福資源還是要排富。縣議員劉惠娟則表示，當初廢掉全免，議員們就反彈，今年選舉年才要變，難免讓人質疑「政策性買票」，且綠能收入不清楚，又要把審查追加預算的兩難往議會身上推。

(中國時報)