土壤液化屋未修 受災戶怕怕

台南安南區溪頂里4戶土壤液化受災戶，因其中1戶不願施作，修繕計畫破局，房屋仍維持震後的龜裂、傾斜模樣。（曹婷婷翻攝）

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中國時報
／台南報導

台南0206強震迄已2年，重建計畫持續進行中，但安南區溪頂里卻有4戶土壤液化受災戶，因其中1戶不願施作，修繕計畫破局，住戶面對地震不斷，晚上甚至不敢回家睡覺，前立委李俊毅質疑市府態度消極，基於公共安全，應以公權力介入，盡早協助民眾修繕家園。

1戶不配合 修繕破局

2年前0206地震，不只造成多處大樓倒塌，安南區、北區、中西區、永康及新市也傳出土壤液化災情，工務局統計，共計932戶完成施作頂升扶正及地質改良，但截至2月中旬，尚有5戶因產權複雜或其他因素未申領補助款。

安南區溪頂里北安路的4戶連棟住戶即是尚未修復其中一例。住戶黃泓逸表示，38年屋齡的房子在地震後，因土壤液化而傾斜，緊急評估被貼黃單，市府補助修繕費33萬元，另針對改善土壤液化，提供68.5萬元施作頂升扶正，前提是同屬一個基地的連棟4戶必須一起施作，礙於1戶不願配合，災情迄未改善。

黃泓逸說，頂升扶正是私權工程契約，公部門不予介入，住戶有歧見，難以突破障礙，2年來，4戶房子仍維持地震後模樣。

提心吊膽 怕房倒傷人

他坦言，房屋龜裂也未修繕，因考量地基沒扶正，不知道房子會不會繼續傾斜，本想得過且過，但花蓮強震後加劇內心陰霾，加上網路預言南部還會有大地震，「每天提心吊膽，怕萬一下次房子倒了壓傷別人，我們不就從受害變成加害人？」

前立委李俊毅強調，0206地震造成重大災害，政府應以公權力協助地震重建，怎會交由民眾私下協議，這形同把重大公共危險之責交由市民承擔，顯見重建有瑕疵，且此案已過申請期限，要求市府延長重建時程，幫助民眾重建家園。

工務局22日強調，0206震災共補助564戶紅黃單危險建物，已發放3.06億餘元，土壤液化專案已發放6.2億餘元，鑒於仍有少數未申領，預計2月底前公告修訂「台南市政府辦理0206震災後危險建築物補助作業實施計畫」，延長計畫期程，符合申領資格者可於今年3月底前向市府提出申領。

(中國時報)

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