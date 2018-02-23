空汙嚇人 高雄馬報名創新低

高雄空汙嚴重，體育處表示，今年報名人數銳減，各組首度沒額滿。圖為去年賽事當日選手爆滿的場景。（高市體育處提供）

友善列印
中國時報
／高雄報導

高雄秋冬空汙嚴重，近日空氣品質呈現紅色、橘色警戒，連帶影響25日即將登場的高雄馬拉松，體育處表示，今年報名人數銳減，首次沒額滿，休閒組更僅6800人報名；環保局因應賽事，22日起協調各工廠降載，盼將空汙減至最低。

首次沒額滿 休閒組僅一半

高市體育處表示，因路跑退燒、空汙考驗，今年高雄馬拉松首次沒有額滿，其中，全馬組6000個名額僅5600人、超半程馬拉松組8000名額僅7800人報名，5公里休閒組過去常見扶老攜幼場面，但今年1萬2000名額，只有6800人報名。

主辦單位賽前1周就在官網公告空氣品質資訊，並發電子郵件提醒選手留意空品狀況、斟酌個人健康情形參賽，體育處表示，未來若空汙持續加劇，會考量更動賽事時間，但高雄適合路跑的季節在12月至2月間，時間選擇確實兩難。

環保局協調 排汙大戶降載

根據環保署22日傍晚公布的AQI空氣品質指標預報，24日為紅色，25日高雄馬當日為橘色，皆不建議從事戶外活動，高市環保局今年首度協調空汙排放前20大工廠，22日起提前應變，包括中鋼、中油、台電部分機組降載或停產，台塑、長春石化提高汙染防制設備效率，三芳化工、光陽工業調整排休減少作業量，台船則減少噴砂及噴漆作業。

「應變措施不該只有短時間！」地球公民基金會副執行長王敏玲說，若高市府能夠透過工廠降載3天，將原本預估的空氣品質紅燈、橘燈變成綠燈，環團當然樂觀其成，不過也證明改善空汙並非不可能，市府平時就該做。

(中國時報)

土壤液化屋未修 受災戶怕怕 3月3日憑《翻爆》APP 免費聽演唱…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。