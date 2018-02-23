公辦民營青年旅館 落腳中壢

2018年02月23日 04:10 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

桃園市新明公有零售市場3樓至7樓閒置多年，市府規畫3樓為社會局日照及托嬰中心、4樓勞動局辦公室、4樓一半至5樓為青年事務局創業基地、6樓至7樓規畫成為青年旅館「青驛棧」，22日市府與促參廠商召開簽約記者會，向社會大眾宣布桃園市第一個公辦民營青年旅舍即將落腳中壢區。

青驛棧旅館定位為國際文化交流處，以文化旅行、教育體驗、觀光休閒產業為主軸，提供國際文化交流、藝文展演、研習會或講座、住宿等服務，並結合新明青年創業基地，提供青年創業家及世界各地商業合作夥伴洽商及休憩處所，採取促進民間參與公共建設法的ROT（Reconstruction重建 Operation營運 Transfer移轉）方式整建及營運。

青驛棧以促參方式委託民間機構風信子青驛站股份有限公司整建及經營管理，打造溫馨、乾淨、熱情貼心且具暖度的文創旅宿。房型規畫包含6樓13間背包客客房、7樓41間2至6人房。另有展演中心、文創商店、交流空間、會議室、辦公室等。

桃園市副市長王明德表示，未來青年旅館在經營上要多與地方里鄰合作、融合民間機構的強項與政府資源，讓青年旅館成為具文化、教育深度的國際交流青年旅館。

(中國時報)