高教深耕計畫 修平獲最高補助

修平科大國際志工年年出隊赴馬來西亞服務，投入弱勢服務與在地發展不遺餘力。（林欣儀攝）

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中國時報
／台中報導

教育部日前公布「高等教育深耕計畫」審查結果，全台共有220件計畫通過，其中，修平科技大學獲得高教深耕計畫獎助金額近4千萬元，為中部地區私立科技大學、工科為主學校中獲最高獎助者，修平科大校長鄧作樑表示，這是對全校師生努力的一大肯定。

修平科大指出，學校定位為「實務應用型大學」，多年來以培育產業所需專業實務人才為發展願景，104至106年間並執行教育部教學卓越計畫，展現亮麗成果，並結合在地特色融入教學，其「在地共好」社區服務教學並獲選「高教深耕」典範教學案例。

校方強調，這次爭取高等教育深耕計畫，修平科大以「企業好手‧社區夥伴─職場五力n型人跨域合作育才」為主軸，並依據「發展學校特色」、「落實教學創新及提升教學品質」、「提升高教公共性」及「善盡社會責任」的四大面向，對應提出分項計畫，獲評審青睞。

該校指出，修平以「具BLS（Based Location Services基於所在社區的服務）功能的農業創生系統」計畫，透過大學帶領特色產業發展的重要指標教學計畫，勢必帶領農業創生系統的蓬勃發展，此計畫獲3年3千萬元補助，為大學社會責任實踐深耕型C類計畫，申請難度高，全國僅5所科大獲此類補助。

(中國時報)

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