黃敏惠、李允傑捉對廝殺

前青輔會主委李允傑參加國民黨初選，爭取提名參選嘉義市長，提出政見。

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中國時報
／嘉市報導
前嘉義市長黃敏惠回鍋參選拚國民黨內民調，春節期間送小紅包拜票。（廖素慧攝）

國民黨嘉義市長初選全民調22日啟動，至24日一連3天晚上6時30分至9時30分進行，前市長黃敏惠、前青輔會李允傑捉對廝殺，宣布退黨參選的嘉義市議長蕭淑麗已送退黨申請書給黨部，確定不參加民調，藍軍分裂勢難避免。

國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯表示，中央黨部日前邀約黃敏惠、李允傑2位參選人協商，決定22日至24日晚間進行全民調，2位參選人從中央黨部提供的民調公司各選一家，共2家民調公司做民調，結果將於25日公布。

蔡明顯證實蕭淑麗已將退黨申請書送到黨部，市黨部已轉送中央黨部定奪，蔡明顯說，一切依退黨手續的程序走。

黃敏惠傳LINE、簡訊、臉書展開網路催票行動，在臉書PO文「今晚起，連續三天，電話民調」，她首先感謝市民朋友過去的支持與肯定，讓嘉義市寫下輝煌的歷史，對故鄉的熱情，是激勵她往前走的能量，繼續作夥打拚，讓嘉義市再度脫胎換骨，並拜託鄉親，22至24日晚上6：30至9：30接到民調電話時，唯一支持黃敏惠。

李允傑同樣透過LINE、簡訊、臉書等網路展開催票戰，也強調接到民調電話要唯一支持李允傑，他提出「改變嘉義拚經濟」的政見主軸。

(中國時報)

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