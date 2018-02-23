台東洛神銷日開紅盤 潛力無窮

縣長黃健庭關心「紅吱吱」的洛神外銷日本裝櫃。（莊哲權攝）

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中國時報
／台東報導

新春開紅盤！台東洛神22日裝櫃出口20噸到日東信州果子工房，希望可以在日本刮起「台東洛神」旋風；不過，由於洛神易受氣候及病蟲害影響，產量不穩，導致農民種植意願低落，台東地區農會將以合理價格與農民契作，以維持產量穩定。

繼去年6月外銷2噸洛神鮮果至日本後，22日再次出口20噸至日本南信州果子工房，為農曆年後台東農業開紅盤，台東縣長黃健庭表示，今年訂購的數量增加，顯示品質獲日本消費者好評，近期已在超商、餐廳上架，他期許農友顧好洛神品質，進軍國際市場，潛力無窮。

台東地區農會總幹事李建通表示，台東洛神品質佳，但是受到極端氣候影響，天氣太熱容易遭小綠葉蟬肆虐，影響生長，碰到連續颱風豪雨侵襲，容易根部腐爛，農民常因血本無歸，種植意願低落，紛紛轉作。

李建通說，今年打算推展到100公頃契作面積，並以每公斤50元保底價收購，除確保農民利潤外，也希望培養出專業的洛神農，以高品質的洛神持續搶攻日本市場。

另外，日本對檢疫及品質要求非常嚴格，去年外銷時曾發現一些小石頭及小蟲，台東地區農會收購的洛神鮮果也特別注意清潔處理與品管。

媒合台東洛神外銷日本的ASMILE JAPAN株式會社執行長黃意婷表示，台東洛神果實鮮紅碩大，可以美容養顏，很受日本女性喜愛，可望在日本掀起風潮。

(中國時報)

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