4章1Q營養午餐 竹市100％達標

2018年02月23日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市配合行政院農委會及教育部推動營養午餐「4章1Q」政策，至本學期開學止剛好屆滿1周年，竹市所屬45所中、小學校的午餐食材皆已使用國產生鮮農、畜產品，所有生鮮品項的食材都合乎4章1Q規範，並100％達標，希望屆由嚴格的把關，讓學生安心健康用餐。

為照顧國中小學童的飲食健康，吃到優質安全國產農產品，讓家長更安心與放心，教育部與農委會及各縣市政府共同推動學童午餐優先選用在地生產之可追溯性食材政策「4章1Q」。

4章1Q包括選用CA0S有機農產品標章、CAS台灣優良農產品標章、產銷履歷認證標章、吉園圃標章等4標章，或具有台灣農產品生產追溯QR code標示生鮮食材，此5個要求將可強化學校午餐食材安全性，增進學童環境保護意識、感受在地飲食文化，培養在地低碳飲食習慣。

市長林智堅指出，新竹市目前共有45所中小學、4.6萬名學童，市府每年補助近3億元午餐費用，力推4章1Q政策，透過發放獎勵金方式，鼓勵團膳業者使用4章1Q食材。

他說，其實新竹市在2017年還沒試辦4章1Q前，市府已與團膳業者簽訂契約中便明確要求蔬菜品質須具備CAS、吉園圃、產銷履歷，或至少提供農藥殘留檢驗合格證明，因此在啟動試辦前就有基礎，才能成為全國第1個達標的縣市。

教育處則表示，竹市另設有16位營養師專業監督管理、建置午餐登錄系統與家長參與監督機制，讓午餐資訊更透明，同時也採用非基改食材政策，讓學生的營養午餐吃得更安心又健康。

(中國時報)