陳致中會柯P 稱爸爸救命恩人

2018年02月23日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

凱達格蘭學校23日將邀請日本松下政經塾長專題演講，台北市長柯文哲、前總統陳水扁兒子陳致中也會出席，令外界格外關注柯、陳互動，是否因先前「阿扁裝病說」受到影響。不過，陳致中昨天下午就先與政經塾一行人前往台北市政府拜會，還說柯文哲是「爸爸的救命恩人」，兩人互動熱絡。

為培養日本政治與財經界領袖，松下政經塾1979年成立，此次塾長河內山哲朗來台演講，是現任塾長首次到訪。因此，陳致中一行人赴北市府拜訪，被問到這是否代表陳水扁要與柯文哲和解時，陳致中強調，這是塾長跟市長的交流，他父親也希望活動成功。

陳致中表示，松下政經塾在日本被譽為首相的搖籃，很多首相都曾經是他們的學員，所以，凱校這次邀請現任塾長河內山哲朗來台演講，希望台日有更多互動和交流。

至於扁家和柯文哲的關係，陳致中表示，柯市長是父親的醫生，對家屬來說也是救命恩人，柯曾澄清裝病說不是他的本意，所以對他還是心懷感激。

媒體追問，目前台北市綠營基層支持者對柯文哲反彈聲音大，如果陳致中要參選高雄市議員，是否擔心兩人碰面連帶影響選情？陳致中回應，參選要靠自己努力，至於會不會幫柯文哲站台、助選，因為自己在高雄市選議員，也要勤跑基層，所以就只能祝福柯市長。

(中國時報)