陳致中會柯P 稱爸爸救命恩人

友善列印
中國時報
／台北報導

凱達格蘭學校23日將邀請日本松下政經塾長專題演講，台北市長柯文哲、前總統陳水扁兒子陳致中也會出席，令外界格外關注柯、陳互動，是否因先前「阿扁裝病說」受到影響。不過，陳致中昨天下午就先與政經塾一行人前往台北市政府拜會，還說柯文哲是「爸爸的救命恩人」，兩人互動熱絡。

為培養日本政治與財經界領袖，松下政經塾1979年成立，此次塾長河內山哲朗來台演講，是現任塾長首次到訪。因此，陳致中一行人赴北市府拜訪，被問到這是否代表陳水扁要與柯文哲和解時，陳致中強調，這是塾長跟市長的交流，他父親也希望活動成功。

陳致中表示，松下政經塾在日本被譽為首相的搖籃，很多首相都曾經是他們的學員，所以，凱校這次邀請現任塾長河內山哲朗來台演講，希望台日有更多互動和交流。

至於扁家和柯文哲的關係，陳致中表示，柯市長是父親的醫生，對家屬來說也是救命恩人，柯曾澄清裝病說不是他的本意，所以對他還是心懷感激。

媒體追問，目前台北市綠營基層支持者對柯文哲反彈聲音大，如果陳致中要參選高雄市議員，是否擔心兩人碰面連帶影響選情？陳致中回應，參選要靠自己努力，至於會不會幫柯文哲站台、助選，因為自己在高雄市選議員，也要勤跑基層，所以就只能祝福柯市長。

(中國時報)

蕭世瓊現場揮毫 義賣助家扶 20歲邱律維 考取工礦衛生技師

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。