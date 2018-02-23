20歲邱律維 考取工礦衛生技師

年僅20歲的邱律維成為全國最年輕的「工礦衛生技師」。（李佳玲攝）

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中國時報
／苗栗報導

「會不會有人跟我同名同姓？」畢業於苗栗仁德醫專職業安全衛生科年僅20歲的邱律維，以錄取率僅16.81％，通過「工礦衛生技師」高考證照成為全國最年輕的「工礦衛生技師」。國中來自放牛班的邱律維，看到放榜消息時還愣了一下，榜單上的名子真的是我嗎？消息傳回母校苗栗仁德醫專，校長黃柏翔22日頒發傑出校友證明，希望學弟妹能向他看齊。

來自桃園的邱律維，國中就讀放牛班，不愛讀書所以只想學一技之長，國中畢業後誤打誤撞選擇就讀職業安全衛生科。起初，邱律維一直摸索不到方向，直到專三開始實習後，接觸勞工作業現場後，發現許多工安意外都是可以避免的。因此邱下定決心要考取證照，為勞工安全把關。

邱律維說，實習看到作業現場後，有莫名的使命感。花了1年半的時間在準備高考，準備期間邱律維還報考了二技，為了讓自己更上一層樓。邱律維目前中華醫事科技大學職業安全衛生系，擁有工礦衛生技師的高考證照的他，暫時不投入職場，繼續深造探索更多知識。

仁德醫專校長黃柏翔表示，考取工礦衛生技師高考者不乏碩士等高學歷，且全國通過考試者還不到600人，邱律維能脫穎而出真的不簡單。未來也會請邱律維同學回母校演講，希望拋磚引玉，培養更多能為「勞工安全」把關的專業人才，提升台灣工安水準。

(中國時報)

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