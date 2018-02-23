國民黨徵召呂健吉 拚戰民進黨江聰淵

2018年02月23日 04:10 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭市現任市長江聰淵3年多來施政表現不俗，藍營遲遲推不出人選，據了解，國民黨已確定將徵召前宜蘭縣政府教育處長、現任華梵大學哲學系主任呂健吉出戰。尋求連任的江聰淵則說，不管國民黨將派誰，因為選戰最大的對手就是自己。

宜蘭市選民結構一向是「藍大於綠」，但本屆市長選舉，國民黨推出的呂金宏（前縣長呂國華二哥）意外慘敗，甚至在3位候選人中敬陪末座，藍營氣勢就此一蹶不振，加上民進黨籍尋求連任的市長江聰淵施政表現頗佳，國民黨市長人選出現「難產」的窘境。

地方人士及黨部幾經考量後，認為呂健吉具有文人學者的風範，對屬於文教區的宜蘭市民而言接受度應該會很高，而他也是土生土長的宜蘭市人，更具有加分效果，過年前與呂健吉討論之後拍板定案，將徵召他代表藍營出戰。

呂健吉表示，是否披掛上陣要等黨部正式公布才算數，如果有其他更好的人選也樂觀其成，但包括林建榮、吳攀龍、呂國華、黃定和等幾位前市長都支持鼓勵參選，自己的想法就是「有選擇才會進步」，如果被徵召參選，主要是希望宜蘭市民可以多一個選擇、多一個比較，這才是民主政治的意義，宜蘭舊城有豐富的內涵，他將鼓勵青年投入文創，並讓全民一同參與讓舊城更加精彩。

尋求連任的江聰淵則說，經過3年來的努力，今年是宜蘭市的建設大年，同時也是豐收之年，相關的中央補助預算今年已核定超過3億元，很多市政具體成果都將逐漸展現，他認為，選舉最大的對手就是自己，不會管國民黨要派誰參選。

(中國時報)