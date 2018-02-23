2018年02月23日 04:10 中國時報 魏國彥

台大依法定程序選出的校長被教育部刁難卡關，遲遲不能上任，台大已經8個月沒有校長了，這個歹戲還在拖棚，22日師生新春團拜，鬱悶多於喜慶，4位前任校長致詞，重炮轟擊教育部，擲地有聲。我身為台大畢業生、台大教授，人在戲中，也在看戲，更被觀看。未來，歷史也會論斷我們。

歷史上，政治侵凌知識分子的事經常發生，難的是，在政治轉型的時候知識分子如何自處？簡單總結：多數讀書人噤若寒蟬，明哲保身，也有少部分人趨炎附勢，甘為鷹犬；更少數的，頭顱擲處血斑斑！

孔子說：「道不行，乘桴浮於海」，「亂邦不入，危邦不居」，春秋戰國時期，知識分子這樣的水平流動司空見慣，「楚材晉用」還傳為美談。秦國一統天下後，秦朝宰相李斯向秦始皇提議焚書：「今陛下并有天下，別黑白定於一尊」，於是有了白色恐怖，焚書在前，坑儒於後，書與讀書人一併遭殃，最後，連獻議兼執行的李斯也不免一死。

對於有權者而言，這種箝制書生的事不能開始，流了第一滴血之後，有權者食髓知味，就變本加厲，株連無辜，從此人心惶惶，從此國家失去多元，失去勇氣，斷絕了向心力與活力，然後，國家崩潰的裂縫就在內裡發育，救不了，也回不了頭，就「楚雖三戶，亡秦必楚」了！

3年前，《時代雜誌》亞洲版曾經以封面人物報導蔡英文，標舉「她將可能領導華人世界唯一的民主國家」，當時身為總統候選人的她也這樣自我期許：「在這個沒有方向而且混亂的時代，我們一起讓自己成為答案。」當時蔡英文主席常到大學校園演講，勉勵年輕學子成為「有知識的叛逆者」。

21日，一群台灣大學的教授與學生走上凱道，要求政府履行校園自主、尊重教授治校。遺憾的是，總統府的回應只是「尊重教育部依法行政」，仔細查看，所謂「依法行政」就是任憑一個教育部人事主管對於台灣大學校長遴選委員會下了7道公文，退回重做。

別忘了，這個「遴選委員會」裡有前任校長，有其他大學的現任校長，有中央研究院院長，有好幾位院士；更有甚者，還有這位人事處長的頂頭上司的政務次長，也有教育部推薦的遴選委員，難道這就是「這個國家」的民主、能耐與氣度？這就是教育部政務官的風骨與擔當？這恐怕更是國家領導人更該在意的吧？如此讓教育部的事務官侮辱斯文，輕視學者，玩弄教授，是要遴選委員們自承疏失、收回成議、改選校長嗎？

蔡總統，難道成功「卡管」才是您要的答案？那麼，台大的教授們會明白地，或隱諱地，力行您的期望，會繼續努力，教導學生成為「有知識的叛逆者」，我們會一同寫歷史，為民主創新頁，把台灣大學貢獻於宇宙的精神。（作者為國立台灣大學地質系教授）

(中國時報)