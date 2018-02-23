2018年02月23日 04:10 中國時報 邱師儀

文化大學新聞系耆老鄭貞銘日前辭世，他終其一生倡導大學精神，最喜歡引用美國霍普金斯大學創校校長吉爾曼的一句話：「大學需要有大師，而非大廈」。是的，台灣高教的崩壞倒還不只是從廣設大學讓學歷嚴重貶值開始，最主要的問題在於我們的大學是否還能夠追求世界卓越？是否還有能耐廣聘世界級大師？

多年來台灣社會在反智、理盲與濫情的風氣之下，原本最有資格追求世界卓越的台大，在過去20年中也受到許多內憂外患所苦，對內，有人反對國際化與研究發表的量化指標；對外，還要面臨東亞國家嚴峻的高教挑戰，好的教授被挖腳，好的高中生寧願赴外深造。

現在，蔡政府藉由教育部無限期延宕管中閔校長上任時間，「卡管」事件歹戲拖棚，從年前一路吵到年後。先是立法院幾個綠營立委出來「咬管」，而後政治力再藉由行政權干擾台大遴選校長的自主性，這件事情非同小可，消耗的不只是台大掙扎向上的能量，更入侵了台灣高教不受政治力介入的民主最後防線。

蔡政府卡管事件其實有更深一層意義：大學要做社會良心，不做政治鷹犬。但在亞洲社會，這話說的簡單，做起來還真難。原因很簡單，因為在黨國體制演變下，國立大學是政府的嫡傳子，當然國立大學拿到的資源最多，師生所受到的照顧也會最多。當私立大學抱怨與國立大學同工不同酬，或者工更多酬更少的同時，是否反過來想過：如果執政黨對於高教這一塊有所覬覦，那麼其實國立大學所受到的政治干擾，程度上就會遠超過私立大學。

這也就是為什麼美國頂尖的常春藤盟校都是私立而非國立大學，這些世界一流大學的發展不但不必配合政府政策與意識形態，更重要的是，大學就是民間重炮手，由一群聰明絕頂的知識分子全天候監督政府，其職責與新聞媒體和網路輿論一樣，都是蓬勃的社會力。

今天如果連由台灣21位學術菁英所組成的遴選委員會選出的校長管中閔，都可被教育部與綠營立委以一些唬弄外界的藉口來卡關，也是大學教授出身的蔡英文總統此刻心理做何感想？還是她真的覺得大學教員的個人政黨傾向與學術行政能互為獨立是完全不可能的事？抑或蔡總統的下級單位教育部揣摩上意一意孤行？而縱使是最後一點，一直維持沉默的蔡總統是否也該開開金口？

請蔡總統回憶一下，當年教育部主祕莊國榮在馬英九上任之後遭到政大以「行為不檢，有損師道」的理由不續聘，作為處分，馬總統轄下的教育部是如何認定政大不續聘有瑕疵並且保住了莊的大學教職？不管如何，莊國榮享有的是民主國家的言論自由，今天台大人選出自己的校長管中閔，是台大的言論自由、學術自由，這也是民主的基石。

台大22日舉行新春團拜，歷任台大校長罕見集體說出重話。李嗣涔直言，教育部「玩法弄權」，把歷屆政府好不容易建立起來的大學自主「墜入深淵」；陳維昭氣憤地表示，卡管事件是「國際研究學術自由的負面教材」；孫震甚至說：「蔡英文當總統，做的事傷害很多人」。不知這些話，蔡總統和教育部長潘文忠聽得進去嗎？

政治只是一時的，教育卻是百年樹人，現在有能耐搬開教育部這塊石頭的人，就只剩小英總統了。（作者為東海大學政治系副教授）

(中國時報)