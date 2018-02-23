共軍將領爆料 損兩岸互信

2018年02月23日 04:10 中國時報 張競

日前共軍將領朱成虎接受媒體訪問，透露兩岸商討軍事互信的往事，受到各界關注。共軍將領其言談之間顯現的輕忽守密，對於兩岸互信將產生傷害。未來不宜再發生類似的爆料事件，否則對日後兩岸進行政治議題協商將產生重大阻礙。

朱成虎在受訪時提及，當初馬政府原先要派遣現役軍職人員赴大陸商討軍事互信，此事早在2017年6月25日，朱成虎出席「第六屆世界和平論壇」時就已提出此說法，但隨即遭馬總統辦公室公開否認。此次舊事重提，顯然朱成虎認為其所說絕非虛言。

此外朱成虎亦表示，當時該案遭致美國阻撓而中挫，並且對台灣畫下兩岸往來的五條紅線。雖然此項說法就目前看來，並未遭到質疑或否認，但若是仔細思考這項資訊的源頭，就會發現不能對此事等閒視之。

基於前揭兩項資訊，可先思考朱成虎本身是否具有相當職務，能夠合情合理知悉此等兩岸會商時的相關資訊？對於軍機保密來說，不向無關人員透漏機密是基本要求，不探聽與本身職務無關的資訊是保密的品格素養。假若朱成虎本身在職務上，不具備獲知此等資訊的權限，但又能獲知此項資訊，就證明北京涉台機構在保密控管上很有問題。

特別是有關美國對台灣所畫下的五條紅線，假若不是經過台北與北京交涉時，透過正式管道獲知，而是透過大陸對台或對美情報蒐集工作所得，以此種方式輕率加以揭露，對於未來情蒐管道與作業將產生負面影響。保護情報資料來源是稍具軍事基本素養的人都應注意的事項，輕易讓情報曝光，態度過於輕率。

但若此五條紅線是來自各種網站公開論壇、貼文或是聊天室發言，並未經過華盛頓或台北任何官方管道證實，亦未經過具體查證，這不就是道聽塗說？假若是透過台北方面告知，在對外披露此事前，是否經過台北方面同意？這其實都必須檢討，亦可作為未來兩岸高層對話或協商的參考經驗。

須注意的是，對於派遣軍職人員赴大陸商討軍事互信，在馬總統辦公室已經表示絕無此事之後，朱成虎還要舊案重提，不管事情真偽，都擺明不在乎此事對馬總統信譽的損傷，可說是不友善的舉動。若此事真是無中生有，但大陸高層卻對此無人聞問，任由朱成虎再三傳述，其中用意也值得我方探究。

大陸對當初兩岸會商無法進入政治議題充滿挫折感，但政治議題本就屬於談判深水區，不僅敏感而且艱難，如果類似朱成虎這類的爆料行為不能妥善管控，只會徒增兩岸未來協商的難度，不可不慎。（作者為中華戰略學會研究員）

(中國時報)