2018年02月23日 04:10 中國時報 毛嘉慶

在民進黨眼中，台南究竟是什麼樣的地位？它深綠，又是阿扁故鄉，但20餘年來民進黨在這裡予取予求，於今就是提名個西瓜都能當選市長的綠營地盤嗎？民進黨在台南，始終保持「撿到籃子都是菜」的態度，男女政治人物過從甚密、從政者從酒駕的到黑道背景的來者不拒，這些在台南早就是公開祕密。固然成其大，但素質參差不齊也是不爭的事實。

這屆市長初選提名，綠營各路候選人大亂鬥、刀刀見骨。只要有派系，有何選舉政見不是重點；只要有金主，再硬的提名都能克服。各界不由得好奇，台南人究竟欠民進黨多少？

台南縣、市從民國82年、86年，分別由陳唐山、張燦鍙打著台獨大老旗幟當選首長至今，一直由綠營人士把持，但台南的建設速度確實落後其他五都，就連人口都呈現負成長。若論城市競爭力，歷任台南市長可說是辜負了民眾期待。

其實台南早年的工商業、服務業根基深厚，民進黨長期執政後，如今走到產業空洞、貧富差距擴大、青年失業率居高不下，甚至連生育率都是六都最低，對長期支持的台南鄉親，民進黨難道沒有愧疚也不需道歉嗎？是的，他們不會道歉，因為千錯萬錯都是國民黨的錯。就連治水進度差、登革熱創下空前死亡紀錄的前市長賴清德，都能高升行政院長…。

所以此次民進黨的台南市長參選人，不積極提出市政建設藍圖，仍舊醉心於權鬥，且彼此越砍越深，絲毫不理會選民觀感。不但爭議民調數據滿天飛，攻擊黑函、網路謠言也層出不窮，從某人在立院開會抱走20個便當、另一人路過拍戲現場就置入軋一角的種種滑稽戲碼都有！加上地方的派系利益糾葛爆發，民進黨在台南初選的種種示範，已足以彙整成為選舉負面教材內容。

但台南人真的不欠民進黨，沒有理由非民進黨不可。蔡英文主席想必已經觀察到此一警訊，因此在開春後的選舉會報上，警告所有初選者不得惡意攻訐，否則最重將取消初選資格。平心而論，本身聲望就已不斷下滑的蔡英文，為何會這麼在意台南的初選？因為執政利益龐大，已經讓民進黨內部各派系搶食，其動機足以分裂各為其主，如果台南已出現的裂痕不盡快補救，極可能在未來的選戰難以癒合，這絕對是蔡賴政權無法承受之重。

對照起民進黨的種種亂象，多年來在台南政治勢力式微的藍營，若能夠盡快整合在野力量，拿出市民真正需求的長照政策、獎勵生育計畫，甚至結合南科電子業大廠齊聚的優勢，敢提出真正符合台南發展的前瞻計畫，則藍綠翻盤，此其時也！（作者為資深媒體人）

(中國時報)