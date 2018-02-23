2018年02月23日 04:10 中國時報 主筆室

身兼民進黨主席的蔡總統裁示，民進黨黨工休息日延長工時加班的計算方式將維持《勞基法》1修版的規定，即加班4小時之內以4小時計，超過4小時至8小時者以8小時計，優於即將在3月1日上路的《勞基法》2修版的規定。民進黨發言人轉述蔡英文的裁示指出，民進黨是進步的政黨，因此黨工服務辦法應優於《勞基法》。

民進黨自全面執政後，黨工待遇即明顯走揚。例如行政院長賴清德核定今年度軍公教人員加薪3%，但中央政府總預算案的審查遲遲未過，使軍公教加薪3%延遲上路，但民進黨中執會卻搶先一步將黨工薪資上調3%，立法院助理更上調5%；對沒有工作經驗的畢業生，民進黨起薪就是3萬980元，比勞動部新近公布的薪資調查大學畢業生平均起薪的28K，足足多了近3000元。

但相較民進黨全面執政以來，不斷追殺在野的國民黨、凍結其資產，使國民黨不得不裁員、減薪，甚至幾度發不出薪水，兩相對照之下，民進黨給社會什麼樣的觀感，蔡英文等黨內高層完全不在乎嗎？

更何況，民進黨號稱沒有黨產、沒有經營黨營事業，又不是營利企業，為什麼一執政就可以給黨工如此優渥的待遇，到底錢從哪裡來的？難道不擔心外界會有「國庫通黨庫」的聯想？

根據《公職人員選舉罷免法》，民進黨歷來領了不少政黨補助金，從2016年起的4年，每年可獲2億6854萬多元補助，這些錢可都是民脂民膏。當勞工們依《勞基法》核實領加班費，卻看著蔡英文大慷人民之慨，給黨工優於職場行情的待遇時，心裡肯定是滿滿的苦和怨。

(中國時報)